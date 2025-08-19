Игрок «Кристал Пэлас» оставил в замешательстве тренера после матча АПЛ

1755555607

сегодня, 01:20

Неловкая ситуация возникла после матча 1-го тура АПЛ между «Челси» и «Кристал Пэлас» (0:0).

Главный тренер гостей пытался поговорить с защитником , но футболист отправился в подтрибунное помещение, оставив специалиста в замешательстве.

В последнее время ходят слухи об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» , комментируя момент в эфире Sky Sports, раскритиковал тенденцию последних лет, когда тренеры выходят на поле, чтобы поговорить со своими игроками после финального свистка:

Экс-футболист считает, что такие разговоры должны проходить в раздевалке, сравнивая это с известной шуткой комика Питера Кея о «чесночном хлебе», крылатая фраза которого считается одной из лучших в британской комедии.

Почему это происходит в последние год-два? Когда тренеры выходят на поле и пожимают руки всем, включая игроков соперника. Игрок только что провёл тяжёлый матч, он физически истощён, а тренер просто пытается выйти и немного поболтать, зная, что идут разговоры о его уходе. Это как новый чесночный хлеб.

При этом BBC отмечает, что конфликта между Глазнером и Гуэхи нет, а реакция футболиста была такой лишь из-за разочарования от нулевой ничьей, также игрок бы хотел, чтобы любые обсуждения проходили в раздевалке.