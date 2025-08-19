 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Игрок «Кристал Пэлас» оставил в замешательстве тренера после матча АПЛ

сегодня, 01:20
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Неловкая ситуация возникла после матча 1-го тура АПЛ между «Челси» и «Кристал Пэлас» (0:0).

Главный тренер гостей Оливер Глазнер пытался поговорить с защитником Марком Гуэхи, но футболист отправился в подтрибунное помещение, оставив специалиста в замешательстве.

В последнее время ходят слухи об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, комментируя момент в эфире Sky Sports, раскритиковал тенденцию последних лет, когда тренеры выходят на поле, чтобы поговорить со своими игроками после финального свистка:

Экс-футболист считает, что такие разговоры должны проходить в раздевалке, сравнивая это с известной шуткой комика Питера Кея о «чесночном хлебе», крылатая фраза которого считается одной из лучших в британской комедии.

Почему это происходит в последние год-два? Когда тренеры выходят на поле и пожимают руки всем, включая игроков соперника. Игрок только что провёл тяжёлый матч, он физически истощён, а тренер просто пытается выйти и немного поболтать, зная, что идут разговоры о его уходе.

Это как новый чесночный хлеб.

При этом BBC отмечает, что конфликта между Глазнером и Гуэхи нет, а реакция футболиста была такой лишь из-за разочарования от нулевой ничьей, также игрок бы хотел, чтобы любые обсуждения проходили в раздевалке.

Подписывайся в ВК
Все новости
Томас Мюллер выпустил красочную книгу с главными моментами своей карьеры
17 августа
Месси забил победный гол за «Интер Майами» в первом матче после травмы
17 августа Видео
15-летний сын Уэйна Руни будет играть за «Манчестер Юнайтед» U18
15 августа
«Брондбю» вдесятером отыгрался с 0:3 и прошёл дальше в Лиге конференций
15 августа
Клуб из Сан-Марино впервые дошёл до 4-го раунда квалификации еврокубка
15 августа
ОфициальноРомеро станет новым капитаном «Тоттенхэма»
13 августа
 
Сортировать
Все комментарии
yqs73uyfgvve
yqs73uyfgvve
сегодня в 09:31
Кин прав, зачем беспокоить игрока не остывшего,он может отреагировать неадекватно
egyb27e7wcqq
egyb27e7wcqq
сегодня в 07:54
В общем-то тренер сам виноват.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:51
Думаю, что тренер и игрок разберутся в этой ситуации.. понятно, что Гуэхи так хочет в Ливерпуль. Но пока он игрок КП, надо уважать свой клуб и партнёров. И тренера тоже.
112910415
112910415
сегодня в 07:04
Суета сует
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:44
У него в голове , ещё "игра идёт" какие могут быть разговоры.)
d2sk3n9vkac6
d2sk3n9vkac6
сегодня в 06:35
Вот что делает интерес со стороны Ливерпуля.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:25
Наверное замешательство это еще мягко сказано...
ABir
ABir
сегодня в 03:23
Тренер - еще и воспитатель, а воспитывать можно везде и круглосуточно.
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 02:55
Скорее всего несколько факторов сыграли свою роль, возможно произошедшее менее серьёзно и важно чем некоторые полагают. С Роем в целом согласен, помимо психологического аспекта говорить с игроком на поле после финального свистка не очень удобно, а футболист только-только завершил матч и может быть ещё не очень отошедшим от работы на поле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:07
У каждого свой характер и реакция...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 