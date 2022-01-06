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Адиев – о ситуации в Казахстане «Как сейчас здесь чемпионат проводить?»

вчера, 16:38

Российский наставник карагандинского «Шахтёра» Магомед Адиев прокомментировал события в Казахстане. Напомним, ранее в стране был введён режим чрезвычайного положения.

Происходящее в Казахстане не добавляет оптимизма. Конечно, это скажется на футболе, ведь даже правительство ушло в отставку. Футбол в стране зависим от государства, частных клубов почти нет.

Многое зависит от того, заинтересован ли глава области футболом или нет. Если ему не нравится спорт, то команды может не быть. Поэтому есть опасения, что это негативно скажется на нашей команде.

Все игроки переживают, ждут развития ситуации. Связь есть не во всех регионах, я несколько дней не мог переговорить со спортивным директором. Надеюсь, это не помешает нам вылететь на сборы и готовиться к чемпионату. Но посещают мысли… Если такое будет продолжаться, то как здесь чемпионат проводить?»

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