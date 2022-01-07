Оганесян: «Дзюбе дорога в „Спартак“»

Футбольный функционер Валерий Оганесян ответил на вопрос журналиста о том, правильно ли «Динамо» нацелилось на подписание , а не .

Конечно. Считаю, что Артем недостоин носить футболку «Динамо». Там сложился хороший коллектив, не надо его портить. Даже терпеливый Семак от него, похоже, устал. Дзюбе дорога в «Спартак». Там интриг хватает, будет чувствовать себя, как рыба в воде.