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Оганесян: «Дзюбе дорога в „Спартак“»

вчера, 09:51

Футбольный функционер Валерий Оганесян ответил на вопрос журналиста о том, правильно ли «Динамо» нацелилось на подписание Федора Смолова, а не Артема Дзюбы.

Конечно. Считаю, что Артем недостоин носить футболку «Динамо». Там сложился хороший коллектив, не надо его портить. Даже терпеливый Семак от него, похоже, устал. Дзюбе дорога в «Спартак». Там интриг хватает, будет чувствовать себя, как рыба в воде.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:52
С богом встречался?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:51
Это кто такой умный?

Зайди на спартаковскую трибуну и донеси свою мысль, если успеешь!
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:15
А твоя дорога в чебуречную
CHEНOV
CHEНOV
вчера в 15:49
Оганесян-Петросян! Знатно троллит! =)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:44
Даже учитывая, что сам спартак воспитал рукоблуда то сам бог велел ему играть в "народе".
протон
протон
вчера в 14:39
Я бы на месте спартачей напрягся на фоне грядущего окончания контракта Дзюбы. Ибо руководство клуба такое, что "и невозможное - возможно")
протон
протон
вчера в 14:38
Федун-зарема-дзюба -18+ для людей с особыми предпочтениями
alexando1974
alexando1974
вчера в 14:20
Там сложился хороший коллектив, не надо его портить,испортим итак всё что портить уже нечего в спартаке))) P.S никто е го в спартак невозьмёт никогда!!!
makkie
makkie
вчера в 13:57
Дзюба нафиг не нужен в Спартаке!
После всех его выходок пусть куда угодно идёт, его судьба мало волнует. А лучше пускай в Зените остаётся еще на 4-5 лет ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:35
Вот Хорена Оганесена знал , а кто такой Валера...???... ?????????????????????????
Сп62
Сп62
вчера в 13:00
У Дзюбы дороги в Спартак нет. Он сам отрезал все пути назад, когда ушёл в Зенит с такой помпой.
ABir
ABir
вчера в 12:49
Оганесяну дорога в ереванский Арарат
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:12
Футбольный функционер - это, видимо, что-то вроде Остапа Бендера.
sir_Alex
sir_Alex ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:51
Примерно, как зенитовцы, когда Вова Быстрофф вернулся 😜
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 11:16
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 11:12
    После того как изгваздался Зенитом ему дорога к Оганесяну в кроватку....())))
    Будут на пару в карманный биллиард играть. Самое то.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 11:06
    Невозможно, Дзюба измаран зенитом с ног до головы.
    санек002
    санек002 ответ ДСА (раскрыть)
    вчера в 11:06
    навсегда!клоуны нам не нужны!их в руководстве хватает!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 11:00
    Клоунам везде дорога
    Клоунам везде почет.
    Пусть продолжает веселить народ).
    ДСА
    ДСА
    вчера в 10:51
    Дзюба дорога в Спартак закрыта.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:45
    Шо,опять?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 10:40
    Спартак будет последним клубом куда соберётся Дзюба
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 10:31
    Так и не понял, кого этот футбольный акционер хотел унизить: "Спартак" или Дзюбу? Надеюсь, интриги и бардак в "Спартаке" не вечны, у Артема одна дорога - на свалку истории и даже в сегодняшний "Спартак" ему пути нет, хоть через койку Заремы.
    stavr74
    stavr74
    вчера в 10:29
    ему в порноhab дорога
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 10:29
    Когда уже нет слов и никакого мнения, всегда не грех вспомнить эту фамилию
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:26
    Было бы забавно посмотреть как спартачи буду переобуваться...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 10:23
    Оганесян умом тронулся? Или тоже хайпануть хочет?
    ОПС
    ОПС
    вчера в 10:12
    Динамо он нг нужен.
    Cat01
    Cat01
    вчера в 10:10
    Можно предложить....
    Parma1972
    Parma1972
    вчера в 10:07
    Дзюбе дорога в Химки
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