Бышовец: «Стиль „Краснодара“ оставляет хорошее впечатление»

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец отреагировал на увольнение Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара».
Может, и были какие-то претензии руководства к тренеру, потому что не хватало стабильности команде. Игрокам предъявлялись новые требования, но не было видно последовательности действий, не ощущалось доверия со стороны руководства. Такая смена тренера заставляет задуматься о концепции команды. Стиль «Краснодара» оставляет хорошее впечатление. «Быки» играют зрелищно, открыто.
Сейчас наступает такой период, когда в команде существует необходимость в усилении. Предпосылки к удачному выступлению во второй части сезона есть, потому что в отдельно взятых матчах «Краснодар» выглядел убедительно.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297589/byshovec-anatoliy-krasnodar.
И тут же оправдывает увольнение Ганчара. Где логика Быш? И главное, как уволили , с компенсацией , или иначе? Галицкий конечно крутяк!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297589/byshovec-anatoliy-krasnodar.
И тут же оправдывает увольнение Ганчара. Где логика Быш? И главное, как уволили , с компенсацией , или иначе? Галицкий конечно крутяк!!!