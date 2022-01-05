Бышовец: «Стиль „Краснодара“ оставляет хорошее впечатление»

Бывший наставник «Локомотива» отреагировал на увольнение с поста главного тренера «Краснодара».

Может, и были какие-то претензии руководства к тренеру, потому что не хватало стабильности команде. Игрокам предъявлялись новые требования, но не было видно последовательности действий, не ощущалось доверия со стороны руководства. Такая смена тренера заставляет задуматься о концепции команды. Стиль «Краснодара» оставляет хорошее впечатление. «Быки» играют зрелищно, открыто.

Сейчас наступает такой период, когда в команде существует необходимость в усилении. Предпосылки к удачному выступлению во второй части сезона есть, потому что в отдельно взятых матчах «Краснодар» выглядел убедительно.