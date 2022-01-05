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Бышовец: «Стиль „Краснодара“ оставляет хорошее впечатление»

вчера, 14:11

Бывший наставник «Локомотива» Анатолий Бышовец отреагировал на увольнение Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара».

Может, и были какие-то претензии руководства к тренеру, потому что не хватало стабильности команде. Игрокам предъявлялись новые требования, но не было видно последовательности действий, не ощущалось доверия со стороны руководства. Такая смена тренера заставляет задуматься о концепции команды. Стиль «Краснодара» оставляет хорошее впечатление. «Быки» играют зрелищно, открыто.

Сейчас наступает такой период, когда в команде существует необходимость в усилении. Предпосылки к удачному выступлению во второй части сезона есть, потому что в отдельно взятых матчах «Краснодар» выглядел убедительно.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:24
Честно говоря резанул неуважительный тон объявления, от Краснодара такого не ожидал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:10
Бышовец : "Стиль «Краснодара» оставляет хорошее впечатление. «Быки» играют зрелищно, открыто"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297589/byshovec-anatoliy-krasnodar.
И тут же оправдывает увольнение Ганчара. Где логика Быш? И главное, как уволили , с компенсацией , или иначе? Галицкий конечно крутяк!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:10
Краснодару нужен нормальный тренер а не Ганчаренко.
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:02
Приветствую!Что то не видно!
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:02
У Краснодара нет стиля.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:01
Кстати Зюба на распутье!Вот он то выдаст концерт!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:51
Светоч неправ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:31
Яркие победы соседствовали с досадными и необязательными поражениями от аутсайдеров, а Галицкому давно нужен не стиль, а результат.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:28
Ну да.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:18
Стиль , такие игроки собраны, такой и стиль !
1 984
1 984
вчера в 14:17
Решать Галицкому.
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