Маммана покинул «Зенит»

Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе защитника .

Футбольный клуб «Зенит» и аргентинский защитник достигли договоренности о прекращении трудового соглашения.

Эмануэль Маммана присоединился к «сине-бело-голубым» в июне 2017 года. За «Зенит» защитник провел 41 матч, выиграл два титула чемпионов России и Кубок России. Сезон-2020/21 и первую часть текущей кампании отыграл на правах аренды в «Сочи».

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Эмануэля Мамману за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!