Маммана покинул «Зенит»

Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе защитника Эмануэля Мамманы.
Футбольный клуб «Зенит» и аргентинский защитник достигли договоренности о прекращении трудового соглашения.
Эмануэль Маммана присоединился к «сине-бело-голубым» в июне 2017 года. За «Зенит» защитник провел 41 матч, выиграл два титула чемпионов России и Кубок России. Сезон-2020/21 и первую часть текущей кампании отыграл на правах аренды в «Сочи».
Футбольный клуб «Зенит» благодарит Эмануэля Мамману за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!
Второй Флахбарт, хоть причины и другие - кресты дважды, ну тут не угадаешь.
Ещё молодой, дай бог сложится ещё с футболом у него, удачи.
Второй Флахбарт, хоть причины и другие - кресты дважды, ну тут не угадаешь.
Ещё молодой, дай бог сложится ещё с футболом у него, удачи.
Вот Миллер и Роттенберг и перекладывали игроков из одного кармана в другой. Как пешек на шахматной доске
Вот Миллер и Роттенберг и перекладывали игроков из одного кармана в другой. Как пешек на шахматной доске
утекла "вода надежды".
НО деньжонок мало-мало
уволок с собой Маммана.
утекла "вода надежды".
НО деньжонок мало-мало
уволок с собой Маммана.
Газпром же , где у всех мечты сбываются !!!)
Газпром же , где у всех мечты сбываются !!!)
Обоюдно выгодное решение, хотя Зенит попал на деньги конкретно от этого трансфера.
Обоюдно выгодное решение, хотя Зенит попал на деньги конкретно от этого трансфера.
Ещё и деньжат в Питере подзаработал.
Ещё и деньжат в Питере подзаработал.
Ехал в Россию с надеждой, но в итоге мучился с травмами, арендами в Сочи и скамейкой запасных. Может у себя на родине перезагрузит карьеру.
Ехал в Россию с надеждой, но в итоге мучился с травмами, арендами в Сочи и скамейкой запасных. Может у себя на родине перезагрузит карьеру.
Ордена и медали заработанные в санчасти !!!))
История об этом будет замалчивать , а медали на груди будут блестеть !!!)))
Ордена и медали заработанные в санчасти !!!))
История об этом будет замалчивать , а медали на груди будут блестеть !!!)))