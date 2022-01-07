ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Маммана покинул «Зенит»

вчера, 13:33

Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе защитника Эмануэля Мамманы.

Футбольный клуб «Зенит» и аргентинский защитник достигли договоренности о прекращении трудового соглашения.

Эмануэль Маммана присоединился к «сине-бело-голубым» в июне 2017 года. За «Зенит» защитник провел 41 матч, выиграл два титула чемпионов России и Кубок России. Сезон-2020/21 и первую часть текущей кампании отыграл на правах аренды в «Сочи».

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Эмануэля Мамману за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!

Все новости
Слухи«Милан» намерен продлить контракт с Леау
Сегодня, 16:47 Комментарии4
СлухиФалькао останется в «Райо Вальекано» до 2023 года
Сегодня, 15:38 Комментарии4
СлухиВ «Барселоне» заложен бюджет для продления контракта с Гави
Сегодня, 14:13 Комментарии2
СлухиПогба по-прежнему не решил, продлит ли контракт с «Ман Юнайтед»
Сегодня, 13:47 Комментарии3
Диего Коста покинул «Атлетико Минейро»
Вчера, 22:56 Комментарии6
ОфициальноИгбун покинул «Динамо»
Вчера, 20:31 Комментарии26
Сортировать
Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 19:45
Когда он успел сыграть 40 матчей за Зенит?!!! Вроде постоянно лечился.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:36
До свидания!
RuyVik
RuyVik
вчера в 17:12
    Asper
    Asper
    вчера в 16:41
    А как дебютировал, какие надежды..
    Второй Флахбарт, хоть причины и другие - кресты дважды, ну тут не угадаешь.
    Ещё молодой, дай бог сложится ещё с футболом у него, удачи.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 16:12
    У всех бывают промахи в трансферной политике.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 16:10
    Манана : Спасибо российским налогоплательщикам за мою счастливую жизнь !
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:35
    Лохонулись с ним по полной.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 15:27
    Приехал играть в Зените, а его вместе с ещё пятью игроками отправили в фарм клуб. Потом уже запретили из одного клуба более 2 игроков отдавать в аренду, но тогда ещё можно было
    Вот Миллер и Роттенберг и перекладывали игроков из одного кармана в другой. Как пешек на шахматной доске
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 15:25
    НЕзаметно,ну как прежде,
    утекла "вода надежды".
    НО деньжонок мало-мало
    уволок с собой Маммана.
    lotsman
    lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 15:06
    Нет, не доказательство. Маммана игрок Зенита и контракт он расторг с Зенитом. И ФК "Зенит" благодарит СВОЕГО игрока, который в последнее время находился в аренде.
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 15:05, ред.
    Ехал в победоносный проект, а уехал из провинциальной аренды
    Ironigor
    Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 14:56
    Привет дружище .
    Газпром же , где у всех мечты сбываются !!!)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 14:49
    Три года коту под хвост !
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:46
    Как я и говорил ранее, Мамману никто не купит, несмотря на слухи и для Зенита будет лучше отпустить его, чем платить ему огромную зарплату, так как стоит копейки, да ещё 20% за перепродажу Лиону отстегнуть надо было бы.
    Обоюдно выгодное решение, хотя Зенит попал на деньги конкретно от этого трансфера.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 14:38
    Логичное расставание.
    Храневец
    Храневец
    вчера в 14:36
    не велика потеря ,если конечно не считать потерю газпромовских денег !
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 14:35
    Уехал и попутного ветра.
    протон
    протон
    вчера в 14:31
    Жаль, двое крестов подряд испортили карьеру. Но, кто знает, может ещё стрельнет. Удачи.
    stanichnik
    stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 14:27
    Доброго Здоровья!
    Ещё и деньжат в Питере подзаработал.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 14:23
    А зачем доказательства, если и так все знают, что это питерское "Динамо"?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 13:56
    ФК Зенит благодарит Маману за время проведенное в Петербурге))) ну разве это не доказательство, что Сочи тоже питерский?)))
    makkie
    makkie
    вчера в 13:56
    Бедный парень.
    Ехал в Россию с надеждой, но в итоге мучился с травмами, арендами в Сочи и скамейкой запасных. Может у себя на родине перезагрузит карьеру.
    Ironigor
    Ironigor ответ particular (раскрыть)
    вчера в 13:44
    Привет дружище .
    Ордена и медали заработанные в санчасти !!!))
    История об этом будет замалчивать , а медали на груди будут блестеть !!!)))
    drug01
    drug01
    вчера в 13:40
    Доброго пути
    particular
    particular
    вчера в 13:38, ред.
    В составе пришедшей толпы аргов вселял некоторый оптимизм... Затем всё рассосалось, угасло и затихло... Этому поспособствовали обманутые ожидания и травма... 16 лимонов в топку, но титулы прилипли, а жизнь продолжается...
    1bear
    1bear
    вчера в 13:37
    в Сочи ещё бы помог
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 13:33
    Он так решил.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100