«Барселона» предложит Роберто контракт на 2 года c понижением зарплаты

1641494142

вчера, 21:35

«Барселона» готова продлить контракт с защитником команды .

Marca утверждает, что каталонский клуб возобновит переговоры с агентом 29-летнего испанца. «Барса» предложит игроку продлить соглашение на 2 года с понижением заработной платы. При этом контракт будет предусматривать бонусы.

В этом сезоне Серхи сыграл за «Барсу» в 9 матчах Примеры и забил 2 гола. На данный момент Роберто восстанавливается от травмы.