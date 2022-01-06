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«Барселона» предложит Роберто контракт на 2 года c понижением зарплаты

вчера, 21:35

«Барселона» готова продлить контракт с защитником команды Серхи Роберто.

Marca утверждает, что каталонский клуб возобновит переговоры с агентом 29-летнего испанца. «Барса» предложит игроку продлить соглашение на 2 года с понижением заработной платы. При этом контракт будет предусматривать бонусы.

В этом сезоне Серхи сыграл за «Барсу» в 9 матчах Примеры и забил 2 гола. На данный момент Роберто восстанавливается от травмы.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ shlifen (раскрыть)
сегодня в 06:47
Каждому своё. Значит, его устраивает такая ситуация.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:04
Барса не ценит своих игроков
протон
протон
вчера в 22:22
Как игрок ротации хороший полузащитник, пополезнее Пуча(его надо продавать, ибо оказавшиеся не просто так Куман держал его на лавке), но зарплата в .10 млн. — перебор для Роберто
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:03
Надо прежде всего вылечиться.
shlifen
shlifen
вчера в 21:58
Капец, Роберто уже 29... Серхи всю карьеру в Барсе был натурально "заточкой дыр в составе". Скажут играть латераля - будет, скажут опорника или центрального - тоже, нужно в атаку пойти - без проблем. По факту же, вроде и трофеев кучу выиграл с клубом, а по настоящему ценным игроком его никогда и не считали. Не пойму только одного - ладно бы тебя капец как ценили в Барселоне, но что толку продолжать сидеть на Камп-ноу на лавке, если можно быть важным игроком в другом месте. Итак ведь уже почти всю карьеру отсидел... А теперь ещё и предлагают контракт с понижением зп. Но ведь Роберто никогда не получал зарплаты уровня Дембеле или Гризманна, и не он этих игроков в клуб приводил.
Как итог, Барса всю карьеру требовала лояльности от Серхи Роберто, и в районе 30 продолжает её требовать - получил ли Серхио статус звезды при этом?? Ни сколько. На следующий день как он закончит - болельщики Барсы о нём забудут, да и сейчас вспоминают лишь по большим праздникам. Фигура не уровня Хави-Иньесты-Бускетса-Пуйоля.

P.S. На 99% уверен что контракт Серхи продлит. Тут не случай "преданности клубу" как у Мальдини, Тотти, Пуйоля или Батистуты - тут просто игрок с минимумом амбиций, который всю карьеру либо сидел на лавке, либо подменял травмированных. И даже на финише карьеры не захочет попробовать себя на новом месте.
beefs
beefs
вчера в 21:42
А куда ему деваться в его положении...
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