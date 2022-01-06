«Барселона» предложит Роберто контракт на 2 года c понижением зарплаты

«Барселона» готова продлить контракт с защитником команды Серхи Роберто.
Marca утверждает, что каталонский клуб возобновит переговоры с агентом 29-летнего испанца. «Барса» предложит игроку продлить соглашение на 2 года с понижением заработной платы. При этом контракт будет предусматривать бонусы.
В этом сезоне Серхи сыграл за «Барсу» в 9 матчах Примеры и забил 2 гола. На данный момент Роберто восстанавливается от травмы.
Как итог, Барса всю карьеру требовала лояльности от Серхи Роберто, и в районе 30 продолжает её требовать - получил ли Серхио статус звезды при этом?? Ни сколько. На следующий день как он закончит - болельщики Барсы о нём забудут, да и сейчас вспоминают лишь по большим праздникам. Фигура не уровня Хави-Иньесты-Бускетса-Пуйоля.
P.S. На 99% уверен что контракт Серхи продлит. Тут не случай "преданности клубу" как у Мальдини, Тотти, Пуйоля или Батистуты - тут просто игрок с минимумом амбиций, который всю карьеру либо сидел на лавке, либо подменял травмированных. И даже на финише карьеры не захочет попробовать себя на новом месте.
Как итог, Барса всю карьеру требовала лояльности от Серхи Роберто, и в районе 30 продолжает её требовать - получил ли Серхио статус звезды при этом?? Ни сколько. На следующий день как он закончит - болельщики Барсы о нём забудут, да и сейчас вспоминают лишь по большим праздникам. Фигура не уровня Хави-Иньесты-Бускетса-Пуйоля.
P.S. На 99% уверен что контракт Серхи продлит. Тут не случай "преданности клубу" как у Мальдини, Тотти, Пуйоля или Батистуты - тут просто игрок с минимумом амбиций, который всю карьеру либо сидел на лавке, либо подменял травмированных. И даже на финише карьеры не захочет попробовать себя на новом месте.