«Манчестер Юнайтед» стремится продлить контракт с полузащитником Полем Погба.
Чтобы удержать француза, «красные дьяволы» готовы предложить ему соглашение с зарплатой в 500 000 фунтов стерлингов в неделю, что сделает Погба самым высокооплачиваемым футболистом в истории Английской Премьер-Лиги.
В нынешнем сезоне Поль провёл 13 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 7 результативных передач.
В плане непонятной политики чем то наш Спартак напоминают, результаты команды неважны, важно быть популярным, хоть и с негативной стороны, но популярными.
В плане непонятной политики чем то наш Спартак напоминают, результаты команды неважны, важно быть популярным, хоть и с негативной стороны, но популярными.