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МЮ готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ

вчера, 12:13

«Манчестер Юнайтед» стремится продлить контракт с полузащитником Полем Погба.

Чтобы удержать француза, «красные дьяволы» готовы предложить ему соглашение с зарплатой в 500 000 фунтов стерлингов в неделю, что сделает Погба самым высокооплачиваемым футболистом в истории Английской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне Поль провёл 13 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 7 результативных передач.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:44
Не за что такую платить
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 15:33
Вот трэш будет )))
Tex
Tex
вчера в 14:48
Зачем?
Байкал-38
Байкал-38 ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:38
Тут не про цвет формы, а про бестолковое руководство с такими же поступками.
протон
протон
вчера в 14:37
Сюр какой-то. Он заслуживает максимум пинка под зад.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:32
Глупость несусветная.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:50
Вот Салах то будет доволен
shur
shur ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:41
...не обратил внимание, цветами формы они похожи, и всё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur
вчера в 13:39
...да, я понимаю ,Он часть мозга в середине сборной Франции, но в МЮ не
происходит ни одного положительного процесса , чтобы команда заиграла
так как прежде, даже с приходом Рона, а в чём секрет удержания Погба,
одной администрации клуба известно, может за него сэр Алекс?! Тупик!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:31
Гнать в три шеи, хоть он и хороший игрок, но отношение к клубу у него не годится. Слишком МЮ зависим от его капризов и слишком часто у него настроение меняется.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:20
Погба как и Лукаку, хорош в сериале а в апл не заметен
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:17
Не за что ему такие деньги платить.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 13:15
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 13:11
    Игрок топовый и с большими задатками, но в последнее время больше озабочен своими прическами, чем игрой в футбол. Прибавлять ему зарплату смысла нет никакого.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 13:11
    С Погба давно уже надо было прощаться, а они его холят и лелеют. Да и приглашение Роналду тоже не идёт на пользу. Такое ощющение, что руководству МЮ не нужны победы, а нужен пиар и что бы футболки продавались.
    В плане непонятной политики чем то наш Спартак напоминают, результаты команды неважны, важно быть популярным, хоть и с негативной стороны, но популярными.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 13:06
    За какие заслуги.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 13:01
    это уже перебор.
    particular
    particular
    вчера в 12:38
    Глумление над разумом и издевательство над остальными...
    Smoke Some Weed
    Smoke Some Weed
    вчера в 12:33
    Стоит ли ? Если уже не первый год ходят слухи о том что он не особо и доволен тут и не играет уже на своем уровне.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 12:29
      Elliada
      Elliada
      вчера в 12:29
      Они с ума сошли? МЮ хочет, чтобы из-за зависти Роналду ножичком пырнул Поля?
      shlomo
      shlomo
      вчера в 12:28
      Да уж деньги правят беспредел....
      beefs
      beefs
      вчера в 12:28
      жираф большой, ему видней...
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 12:24
      Никогда не понимал, что такого особенного в этой посредственности находят. Я бы его отправил куда-нибудь в низшую лигу, а ему зп повышают...
      sash71
      sash71
      вчера в 12:23
      Нууу вообще не понятно. Поль футболяр среднего уровня и его время уже прошло. Сейчас достаточно много молодых и перспективных с сумасшедшими ТТП, которые дадут фору Погба.
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 12:22
      Да ладно)))
      Cat01
      Cat01
      вчера в 12:17
      Деньги есть их право
      galem72
      galem72
      вчера в 12:16
      Гоал.ком не устаёт выливать свою х в сеть.
      Mangur
      Mangur
      вчера в 12:14
      Надолго ли он таким пробудет
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