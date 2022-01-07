МЮ готов сделать Погба самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ

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вчера, 12:13

«Манчестер Юнайтед» стремится продлить контракт с полузащитником .

Чтобы удержать француза, «красные дьяволы» готовы предложить ему соглашение с зарплатой в 500 000 фунтов стерлингов в неделю, что сделает Погба самым высокооплачиваемым футболистом в истории Английской Премьер-Лиги.

В нынешнем сезоне Поль провёл 13 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счёт 7 результативных передач.