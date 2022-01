Полузащитник «Саутгемптона» подписал новое соглашение с клубом.

Новый договор англичанина рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 8 матчей в АПЛ и ни одного результативного действия.

#SaintsFC is pleased to announce that @NathanTella_11 has signed a new three-and-a-half-year contract at St Mary’s! 😇