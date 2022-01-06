«Локомотив» договорился о расторжении контракта с Зе Луишем

Нападающий Зе Луиш покинет «Локомотив».
Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. «Локомотив» единоразово выплатит форварду зарплату до июня 2022 года. Остальную часть заработной платы футболист решил не требовать.
Контракт Зе Луиша с «Локомотивом» был рассчитан до лета 2023 года, а его зарплата составляла 2,8 млн евро в год.
Невозможность проявить себя на Западе - вполне компенсируется звонкой монетой в черепашьем чемпионате...но и тут походу лавочка по доигрыванию прикрывается...уже никто не хочет платить за былые заслуги...
Невозможность проявить себя на Западе - вполне компенсируется звонкой монетой в черепашьем чемпионате...но и тут походу лавочка по доигрыванию прикрывается...уже никто не хочет платить за былые заслуги...
🙆🏻♂️
И до этого не напрягался🤷♂️🤦🏻♂️
🙆🏻♂️
И до этого не напрягался🤷♂️🤦🏻♂️
И чемпионом стал, и Суперкубок выиграл, и в ЛЧ поиграл. А вот в Локо он приехал уже зарабатывать и доигрывать. Плюс травматичность усугубилась.
И чемпионом стал, и Суперкубок выиграл, и в ЛЧ поиграл. А вот в Локо он приехал уже зарабатывать и доигрывать. Плюс травматичность усугубилась.
Плохой трансфер, только из-за нужды. Так, что сожаление нет от ухода Зе, даже скорее всего радость.
Плохой трансфер, только из-за нужды. Так, что сожаление нет от ухода Зе, даже скорее всего радость.