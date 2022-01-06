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«Локомотив» договорился о расторжении контракта с Зе Луишем

вчера, 14:35

Нападающий Зе Луиш покинет «Локомотив».

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. «Локомотив» единоразово выплатит форварду зарплату до июня 2022 года. Остальную часть заработной платы футболист решил не требовать.

Контракт Зе Луиша с «Локомотивом» был рассчитан до лета 2023 года, а его зарплата составляла 2,8 млн евро в год.

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:40
зе в спартаке и локо -это разные разные разные лица!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:49
Все эти возвращения Зе Луиша,Промеса,Рондона - не от хорошей формы....
Невозможность проявить себя на Западе - вполне компенсируется звонкой монетой в черепашьем чемпионате...но и тут походу лавочка по доигрыванию прикрывается...уже никто не хочет платить за былые заслуги...
ЧиП
ЧиП
вчера в 18:42
1,4 млн 💶 ни за что
🙆🏻‍♂️
И до этого не напрягался🤷‍♂️🤦🏻‍♂️
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:16
Удачи в дальнейшем
makkie
makkie
вчера в 17:00
Лучшие годы в своей карьере Зе Луиш провёл в Спартаке.
И чемпионом стал, и Суперкубок выиграл, и в ЛЧ поиграл. А вот в Локо он приехал уже зарабатывать и доигрывать. Плюс травматичность усугубилась.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 16:41
Такому игроку место только в Спартаке
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
вчера в 16:23
Был рад его переходу, но жаль что из за травм так и не смог поиграть за нас...
lotsman
lotsman
вчера в 16:12
Не плохие подорожные.))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:06
Изначально я лично не был доволен этим трансфером, но на тот момент была беда с нападающими и надежда была на то, что Зе добавит в нападении агрессии. Да на первых порах Зе добавил агрессии, но не более того, а потом просто вышел на свой уровень "ни о чём".
Плохой трансфер, только из-за нужды. Так, что сожаление нет от ухода Зе, даже скорее всего радость.
Сп62
Сп62
вчера в 15:51
Каждому своё. Зе тоже.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:20
Зе Луиш явно продешевил.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:19
Рангник хочет забрать его в МЮ вместо Кавани
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:19
А ведь был хороший нападающий.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 15:15
Хотел бы, что бы он в РПЛ задержался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 15:13
Не хило так порезвился Луиш за счет пассажиров РЖД. Срубил ни за что столько евриков.
Сергей19
Сергей19
вчера в 15:13
Паровоз по ходу не едит. Закончился уголь.
4RT
4RT
вчера в 15:10
Привыкли хватать всё что плохо лежит
particular
particular
вчера в 15:07
За ненадобностью взяли, за бесполезность выпроводили...
Брулин
Брулин
вчера в 14:59
Я сначала немного завидовал Локо, что они вернули Зе в РПЛ. Но быстро стало понятно, что "уже не торт"
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:57
Зачем его подписывали?
stavr74
stavr74
вчера в 14:54
загубили карьеру парню
vyxvxvc49g8z
vyxvxvc49g8z
вчера в 14:54
Полный бардак походу в депо
9amtghj3me4d
9amtghj3me4d
вчера в 14:52
Ни фига себе договорился.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:49
Локомотив не стал командой для Зе . Удачи !
Cat01
Cat01
вчера в 14:43
Уже не нужен стал
протон
протон
вчера в 14:41
Печальный итог для вполне хорошего форварда. Жаль не получилось, но Локо избавляет от неликвида и оно верно.
mc2qt8v85yp4
mc2qt8v85yp4
вчера в 14:35
Всё к этому шло
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