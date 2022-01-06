«Локомотив» договорился о расторжении контракта с Зе Луишем

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вчера, 14:35

Нападающий покинет «Локомотив».

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. «Локомотив» единоразово выплатит форварду зарплату до июня 2022 года. Остальную часть заработной платы футболист решил не требовать.

Контракт Зе Луиша с «Локомотивом» был рассчитан до лета 2023 года, а его зарплата составляла 2,8 млн евро в год.