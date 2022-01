Пресс-служба «Саутгемптона» объявила о продлении контракта с голкипером .

Новое соглашение подписано до конца нынешнего сезона. Аргентинский вратарь присоединился к «святым» в декабре 2021 года, подписав краткосрочный контракт.

#SaintsFC is pleased to confirm it has agreed a contract extension with goalkeeper @willy_caballero to the end of the season! 🤝