Бэйл может вернуться в Англию, если Уэльс выйдет на ЧМ-2022

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может перебраться в АПЛ или Чемпионшип.
Sky Sport утверждает, что после окончания контракта с мадридским клубом летом Бэйл может подписать краткосрочное соглашение с клубом АПЛ или Чемпионшипа, если сборная Уэльса выйдет на ЧМ-2022.
Возможными варианта для Гарета являются «Кардифф» или «Суонси». Также ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в «Саутгемптон».
Отмечается, что если Уэльс не попадет на ЧМ-2022, то Бэйл может завершить карьеру.
В полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 соперником валлийцев станет сборная Австрии.
Видимо после 3 ЛЧ подряд потерял энтузиазм и просто забил на футбол. На момент подписания контракта показывал высочайший класс, и з/п свою отрабатывал, я считаю. Но я уверен, получай он меньше, уже тогда бы бросил футбол.. или хотя бы через год.
Видимо после 3 ЛЧ подряд потерял энтузиазм и просто забил на футбол. На момент подписания контракта показывал высочайший класс, и з/п свою отрабатывал, я считаю. Но я уверен, получай он меньше, уже тогда бы бросил футбол.. или хотя бы через год.