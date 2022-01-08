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Бэйл может вернуться в Англию, если Уэльс выйдет на ЧМ-2022

вчера, 10:10

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может перебраться в АПЛ или Чемпионшип.

Sky Sport утверждает, что после окончания контракта с мадридским клубом летом Бэйл может подписать краткосрочное соглашение с клубом АПЛ или Чемпионшипа, если сборная Уэльса выйдет на ЧМ-2022.

Возможными варианта для Гарета являются «Кардифф» или «Суонси». Также ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в «Саутгемптон».

Отмечается, что если Уэльс не попадет на ЧМ-2022, то Бэйл может завершить карьеру.

В полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 соперником валлийцев станет сборная Австрии.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:40
Ну он же мегакрутой был, топ —футболист, в 10 лучших в мире входил. Почему он так развалился?
Видимо после 3 ЛЧ подряд потерял энтузиазм и просто забил на футбол. На момент подписания контракта показывал высочайший класс, и з/п свою отрабатывал, я считаю. Но я уверен, получай он меньше, уже тогда бы бросил футбол.. или хотя бы через год.
h2avrscapjc7
h2avrscapjc7
вчера в 10:50
Вряд ли Уэльс выйдет. Вадик Евсеев подтвердит
David Young
David Young
вчера в 10:33
Скорее всего сборная Уэльса не выйдет в финальный этап Чемпионата Мира-2022 и Гарет завершит карьеру.
SHMEL
SHMEL
вчера в 10:31
Бэйл это как наш Юра Жирков, уже пора заканчивать, но ещё не наигрался...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:29
В сборной ещё хочет попылить. Даже сильнее, чем в гольф поиграть...
STVA 1
STVA 1 ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 10:17
Зачем это? Тут много предлагали!Но по группе " без призов" видно что для многих только поорать о несправедливости а когда админы пошли навстречу сделав её Вы сами видели кто туда записался!Удачи!
Cat01
Cat01
вчера в 10:11
Это хорошо
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