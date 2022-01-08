Бэйл может вернуться в Англию, если Уэльс выйдет на ЧМ-2022

1641625811

вчера, 10:10

Нападающий «Реала» может перебраться в АПЛ или Чемпионшип.

Sky Sport утверждает, что после окончания контракта с мадридским клубом летом Бэйл может подписать краткосрочное соглашение с клубом АПЛ или Чемпионшипа, если сборная Уэльса выйдет на ЧМ -2022.

Возможными варианта для Гарета являются «Кардифф» или «Суонси». Также ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в «Саутгемптон».

Отмечается, что если Уэльс не попадет на ЧМ -2022, то Бэйл может завершить карьеру.