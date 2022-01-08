«Ренн» готов предложить Льорису контракт на 3 года

1641620653

вчера, 08:44

Голкипер «Тоттенхэма» , у которого заканчивается свой контракт со «шпорами» 30 июня, может вернуться в чемпионат Франции. В ветеране заинтересован «Ренн». По слухам, «красно-черные» готовы предложить вратарю контракт на 3 года.

Отмечается, что Льорису это предложение нравится, поскольку во Франции, по мнению игрока, он сможет иметь постоянную игровую практику и поддерживать форму перед выступлением на ЧМ -2022 в Катаре.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте хотел бы оставить француза в команде.