Газизов: «В „Уфу“ по поводу Агаларова из „Локомотива“ никто не обращался»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к форварду Гамиду Агаларову.
В «Уфу» по поводу Агаларова из «Локомотива» никто не обращался.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к форварду Гамиду Агаларову.
В «Уфу» по поводу Агаларова из «Локомотива» никто не обращался.
Просто список форвардов с российским паспортом на рынке - очень ограничен, потому и начинаются разговоры о переходе тех, кто есть.
Программа пусть говорят
Просто список форвардов с российским паспортом на рынке - очень ограничен, потому и начинаются разговоры о переходе тех, кто есть.
Программа пусть говорят