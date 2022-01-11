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Газизов: «В „Уфу“ по поводу Агаларова из „Локомотива“ никто не обращался»

вчера, 21:20

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к форварду Гамиду Агаларову.

В «Уфу» по поводу Агаларова из «Локомотива» никто не обращался.

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Все комментарии
beefs
beefs
вчера в 21:28
а чего с вами говорить, решают все без вас...
протон
протон
вчера в 21:23
Ну и всё. Нечего тут обсуждать, тем более, с такими суммами. За пару-тройку лямов можно было бы взять, но не за 10 же.
Просто список форвардов с российским паспортом на рынке - очень ограничен, потому и начинаются разговоры о переходе тех, кто есть.
Программа пусть говорят
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