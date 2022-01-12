ЦСКА отправился на сбор в Испанию .

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вчера, 11:52

Футбольный клуб ЦСКА сегодня утром вылетел на сбор в Кампоамор. Большая часть команды вылетела из Москвы, остальные присоединятся к «армейцам» уже в Испании.

Полный состав на первый сбор ЦСКА опубликует сегодня вечером, когда все соберутся в отеле, сообщает клубная пресс-служба.

Ранее стало известно, что ЦСКА сразится на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт». Встреча пройдет 3 февраля.