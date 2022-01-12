ЦСКА отправился на сбор в Испанию .

Футбольный клуб ЦСКА сегодня утром вылетел на сбор в Кампоамор. Большая часть команды вылетела из Москвы, остальные присоединятся к «армейцам» уже в Испании.
Полный состав на первый сбор ЦСКА опубликует сегодня вечером, когда все соберутся в отеле, сообщает клубная пресс-служба.
Ранее стало известно, что ЦСКА сразится на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт». Встреча пройдет 3 февраля.
«Красно-синие» располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.
А на фотографии, две одинокие берёзы !!!)
Удачи вам парни и самое главное чтобы без травм !!!
А на фотографии, две одинокие берёзы !!!)
Удачи вам парни и самое главное чтобы без травм !!!
Все ли прошли удачно? В любом случае, удачных сборов !!!!!!
Все ли прошли удачно? В любом случае, удачных сборов !!!!!!