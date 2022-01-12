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ЦСКА отправился на сбор в Испанию

вчера, 11:52

Футбольный клуб ЦСКА сегодня утром вылетел на сбор в Кампоамор. Большая часть команды вылетела из Москвы, остальные присоединятся к «армейцам» уже в Испании.

Полный состав на первый сбор ЦСКА опубликует сегодня вечером, когда все соберутся в отеле, сообщает клубная пресс-служба.

Ранее стало известно, что ЦСКА сразится на сборах с норвежским клубом «Будё-Глимт». Встреча пройдет 3 февраля.

«Красно-синие» располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:40
Надо, что целый согм армейских футбольных недоучек не вылетали на Пиренеи, а вылетели из ЦСКА. Вместе с Бабаями с Бабаянами и с братами берёзовыми.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:35
Удачи нашим и без травм!
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:33
Кто подскажет, что за молодой парнишка на последней фотке?
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:32
Наверняка все хорошо отдохнули, теперь хорошенько поработать нужно. Так понимаю, только Чидера будет отсутствовать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:11
ЦСКА отправился на сбор в Испанию .
А на фотографии, две одинокие берёзы !!!)
Удачи вам парни и самое главное чтобы без травм !!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:04
Игроки прошли медосмотр и вылетели в Испанию.
Все ли прошли удачно? В любом случае, удачных сборов !!!!!!
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 11:58
Где обещанные новички то?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:55
На югах конечно можно
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