«Краснодар» назвал соперников на сборах в Дубае

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что команда вышла из отпуска.

Сразу после выхода из зимнего отпуска «Краснодар» отправился на первый сбор, который «быки» проведут в Объединенных Арабских Эмиратах. На этот раз команда не стала в полном составе собираться в Краснодаре: часть игроков присоединится к партнерам непосредственно в Дубае.

Первый сбор «Краснодара» продлится с 12 по 23 января. Соперниками «черно-зеленых» в контрольных матчах на стартовом сборе станут польская «Легия» (19 января) и словацкая «Жилина» (с ней запланированы два матча двумя разными составами 23 января).