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«Краснодар» назвал соперников на сборах в Дубае

вчера, 10:45

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что команда вышла из отпуска.

Сразу после выхода из зимнего отпуска «Краснодар» отправился на первый сбор, который «быки» проведут в Объединенных Арабских Эмиратах. На этот раз команда не стала в полном составе собираться в Краснодаре: часть игроков присоединится к партнерам непосредственно в Дубае.

Первый сбор «Краснодара» продлится с 12 по 23 января. Соперниками «черно-зеленых» в контрольных матчах на стартовом сборе станут польская «Легия» (19 января) и словацкая «Жилина» (с ней запланированы два матча двумя разными составами 23 января).

Второй и третий сборы «черно-зеленых» состоятся в испанской Марбелье – с 26 января по 6 февраля и с 9 по 20 февраля. Следующий официальный матч «Краснодара» запланирован на 27 февраля: в рамках 19 тура РПЛ «быки» примут московский «Локомотив».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:50
Сафонов отобьет пеналь
112910415
112910415
вчера в 13:01
соперников выбрали крепких !
не из шестых дивизионов, как многие делают
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:15
Для января очень даже хорошие соперники . Удачи Быкам и самое главное чтобы без травм.
Cat01
Cat01
вчера в 11:32
Удачи в подготовке
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:52
Соперники вполне достойные.
beefs
beefs
вчера в 10:46
интересно, сборы начались, а тренера нет - опять Краснодар в пролете...
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