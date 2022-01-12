«Съездил в Мексику, очень понравилось». Кузяев рассказал об отпуске

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вчера, 15:21

Полузащитник «Зенита» рассказал, как прошёл его отпуск.

Как прошли каникулы? Замечательно! Съездил в Мексику, провел там две недели, мне очень понравилось. Запоминающийся отдых — я был там впервые, интересно было побывать в этой стране, у пирамид майя в Чичен-Ице, на экскурсиях в пещерах и сенотах. Остался очень доволен поездкой — мне нравится полежать на пляже, позагорать, поплавать в море, а там этого было вдоволь.

— Попробовали что-то необычное из еды?

Да, местную кухню — например, впервые ел такос. Понравилось, хоть и немного остро.

— Поддерживали форму в отпуске, или отдых — значит, отдых?

Конечно, поддерживал! Понимал, что не надо запускать себя, не позволял лишнего в плане еды. Легкие пробежки, работа в зале, все стандартно. Так что к сборам подошел в нормальной форме.

— Самый неожиданный новогодний подарок в этом году?