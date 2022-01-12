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«Съездил в Мексику, очень понравилось». Кузяев рассказал об отпуске

вчера, 15:21

Полузащитник «Зенита» Далер Кузев рассказал, как прошёл его отпуск.

Как прошли каникулы? Замечательно! Съездил в Мексику, провел там две недели, мне очень понравилось. Запоминающийся отдых — я был там впервые, интересно было побывать в этой стране, у пирамид майя в Чичен-Ице, на экскурсиях в пещерах и сенотах. Остался очень доволен поездкой — мне нравится полежать на пляже, позагорать, поплавать в море, а там этого было вдоволь.

— Попробовали что-то необычное из еды?

Да, местную кухню — например, впервые ел такос. Понравилось, хоть и немного остро.

— Поддерживали форму в отпуске, или отдых — значит, отдых?

Конечно, поддерживал! Понимал, что не надо запускать себя, не позволял лишнего в плане еды. Легкие пробежки, работа в зале, все стандартно. Так что к сборам подошел в нормальной форме.

— Самый неожиданный новогодний подарок в этом году?

Было много подарков, все классные, но выделю один — три пары обычных черных носков. Кто подарил? Не буду сдавать их!

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:49
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Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:47
Текила - космос, такос ядренее малосольных огурцов!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:32, ред.
Занесло же тебя к индейцам !)
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