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Представители Юшина: «Интерес был от многих команд РПЛ»

вчера, 12:53

Представители новоиспеченного игрока «Урала» Александра Юшина прокомментировали трансфер полузащитника в екатеринбургский клуб из «Нефтехимика».

Прежде всего, хотели бы поблагодарить за профессионализм вице-президента Игоря Ефремова, президента клуба Григория Иванова, а также наставника Игоря Шалимова. Благодарим клуб за такую возможность.

Интерес был от многих команд РПЛ, но «Урал» проявил наибольшую заинтересованность в Саше. Надеемся, сотрудничеством останутся довольны обе стороны. С предвкушением ждем возобновления чемпионата России.

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вчера в 12:55
Удачи в Урале.
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