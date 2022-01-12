Представители Юшина: «Интерес был от многих команд РПЛ»

Представители новоиспеченного игрока «Урала» прокомментировали трансфер полузащитника в екатеринбургский клуб из «Нефтехимика».

Прежде всего, хотели бы поблагодарить за профессионализм вице-президента Игоря Ефремова, президента клуба Григория Иванова, а также наставника Игоря Шалимова. Благодарим клуб за такую возможность.