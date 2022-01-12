Лещенко – о переходе Смолова в «Динамо»: «Я очень рад этому трансферу!»

Народный артист РСФСР , член консультативного совета «Динамо» Лев Лещенко заявил, что клуб сделал очень качественное приобретение, подписав контракт с форвардом :

Я очень рад этому трансферу! «Динамо» усиливается, есть надежда, что Федор добавит мощи «Динамо», все-таки это опытный нападающий с харизмой, с определенной энергией. «Динамо» сделало очень хорошее приобретение.

Было бы неплохо «Динамо» теперь попасть в тройку призеров, чтобы или в еврокубки пробиться, или в Лигу чемпионов. Думаю, что еврокубков будет достаточно. Стадион у нас отличный, публика начала ходить.