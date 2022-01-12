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Лещенко – о переходе Смолова в «Динамо»: «Я очень рад этому трансферу!»

вчера, 14:04

Народный артист РСФСР, член консультативного совета «Динамо» Лев Лещенко заявил, что клуб сделал очень качественное приобретение, подписав контракт с форвардом Федором Смоловым:

Я очень рад этому трансферу! «Динамо» усиливается, есть надежда, что Федор добавит мощи «Динамо», все-таки это опытный нападающий с харизмой, с определенной энергией. «Динамо» сделало очень хорошее приобретение.

Было бы неплохо «Динамо» теперь попасть в тройку призеров, чтобы или в еврокубки пробиться, или в Лигу чемпионов. Думаю, что еврокубков будет достаточно. Стадион у нас отличный, публика начала ходить.

Напомним, что Смолов является воспитанником «Динамо». За москвичей он играл с 2010 по 2015 год с перерывами на аренду.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:09
Ну всё, то, что раньше говорили «бело-голубые» про Смолова чистая правда... он честный, порядочный человек и великолепный футболист!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:07
Динамо метит в призеры.
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