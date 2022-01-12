Колосков: «Я сторонник того, чтобы у нас лимит был более жестким»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ .

Нам поможет только хорошая работа на тренировках. Всё остальное не имеет значения. Эти вот разговоры о лимите — увод в сторону. Лучший результат наши клубы все-таки показали, когда была система «6+5». Я в эти лимиты не верю, толку от этих дискуссий нет. Но если руководители клубов, РПЛ и РФС видят в этом какой-то смысл, то пусть попробуют. Я не категорический противник этого, но пока не могу понять смысла этих идей. А кто будет подсчитывать минуты, которые на поле проведет тот или иной иностранец? Это же нужно держать целый штат людей. В общем, к этой идеи я отношусь нейтрально. Я сторонник того, чтобы у нас лимит был более жестким.