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Колосков: «Я сторонник того, чтобы у нас лимит был более жестким»

вчера, 14:13

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

Нам поможет только хорошая работа на тренировках. Всё остальное не имеет значения. Эти вот разговоры о лимите — увод в сторону. Лучший результат наши клубы все-таки показали, когда была система «6+5». Я в эти лимиты не верю, толку от этих дискуссий нет. Но если руководители клубов, РПЛ и РФС видят в этом какой-то смысл, то пусть попробуют. Я не категорический противник этого, но пока не могу понять смысла этих идей. А кто будет подсчитывать минуты, которые на поле проведет тот или иной иностранец? Это же нужно держать целый штат людей. В общем, к этой идеи я отношусь нейтрально. Я сторонник того, чтобы у нас лимит был более жестким.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:42
Игнатьев с Кокориным поддерживают!
Oliver S
Oliver S
вчера в 14:32
Лучшие результаты команды показывали тогда, когда лимита не было (ну или его не особо соблюдали), болван, а при 6+5 началась деградация, которая до сих пор идёт. Стыдно до 80 лет дожить, всю жизнь связать с футболом, но при этом так и не начать в нём разбираться.
sv_1969
sv_1969 ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
вчера в 14:27
Потолок должен быть в любом случае! И при лимите и при его отмене если что!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:18
Лимит должен быть, но не жёстче нынешнего и обязательно с потолком зарплат, иначе он только во вред.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:15
А я - нет.
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