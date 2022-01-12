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Губерниев: «Смолов — легенда переходов. Желаю ему удачи в „Динамо“»

вчера, 12:59

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе нападающего «Локомотива» Федора Смолова в «Динамо».

Смолов — легенда переходов. Желаю ему удачи. Если его подписали, значит, «Динамо» в него верит. Поможет им. Футболист он по нашим меркам неплохой. Вызовов много, может, за счёт этого перехода на чемпионат мира попадёт. Удачи ему!

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:11
Красивой игры Федя
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 14:07
Ну вот и выбыли динамики из чемпионской гонки! :)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:06
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и всё лыжное сообщество сообща сделали так, что бы Губерниев и близко не подходил к лыжному спорту!
Почему и другим федерациям спорта не объявить Губерниева персоной нон грата?
Ну реально он всех достал, аж смотреть и слушать противно...
Cat01
Cat01
вчера в 13:35
Не надо бегать как заяц
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:01
Да пусть играет, никто не против.
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