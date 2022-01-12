Губерниев: «Смолов — легенда переходов. Желаю ему удачи в „Динамо“»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе нападающего «Локомотива» в «Динамо».

Смолов — легенда переходов. Желаю ему удачи. Если его подписали, значит, «Динамо» в него верит. Поможет им. Футболист он по нашим меркам неплохой. Вызовов много, может, за счёт этого перехода на чемпионат мира попадёт. Удачи ему!