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Широков: «Если Смолов будет играть как последние месяцы— выходить не будет»

вчера, 15:10

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал переход нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Динамо»:

«Динамо» был нужен форвард. Для самого Смолова это хороший вариант. В «Локомотиве» от него отказались, поэтому классный вариант — остаться в Москве и перейти в клуб, который пытается претендовать на чемпионство.

Впишется ли в игру Шварца? Зависит от него. Если он будет играть как последние месяцы— выходить не будет. Если будет лучше, то впишется.

31-летний Смолов забил 7 голов в 15 матчах РПЛ текущего сезона. «Динамо» набрало 36 баллов в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (28) — на 6-й позиции.

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протон
протон
вчера в 16:30
Рангник из МЮ продолжает руководить трансферной политикой Локо)
tamerlan71
tamerlan71
вчера в 15:38
Смолов и Кокорин перспективные напы.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:15
Будет получать зарплату как Кокорин и ничего не делать.
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