Широков: «Если Смолов будет играть как последние месяцы— выходить не будет»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал переход нападающего Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Динамо»:
«Динамо» был нужен форвард. Для самого Смолова это хороший вариант. В «Локомотиве» от него отказались, поэтому классный вариант — остаться в Москве и перейти в клуб, который пытается претендовать на чемпионство.
Впишется ли в игру Шварца? Зависит от него. Если он будет играть как последние месяцы— выходить не будет. Если будет лучше, то впишется.
31-летний Смолов забил 7 голов в 15 матчах РПЛ текущего сезона. «Динамо» набрало 36 баллов в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (28) — на 6-й позиции.