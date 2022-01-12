Широков: «Если Смолов будет играть как последние месяцы— выходить не будет»

Экс-полузащитник сборной России прокомментировал переход нападающего из «Локомотива» в «Динамо»:

«Динамо» был нужен форвард. Для самого Смолова это хороший вариант. В «Локомотиве» от него отказались, поэтому классный вариант — остаться в Москве и перейти в клуб, который пытается претендовать на чемпионство.

Впишется ли в игру Шварца? Зависит от него. Если он будет играть как последние месяцы— выходить не будет. Если будет лучше, то впишется.