Глушаков: «Чего Жиркову дома-то сидеть?»

Хавбек «Химок» Денис Глушаков считает, что переход Юрия Жиркова в подмосковную команду пойдет на пользу как игроку, так и команде.
Жирков, которому в августе исполнилось 38 лет, покинул питерский «Зенит» после завершения сезона-2020/21 и находится в статусе свободного агента.
У меня все хорошо, прекрасно. Каждый год проходим обследование, все под контролем. Сейчас главное — хорошо подготовиться, пройти полный тренировочный цикл, потом сезон игры. Как обычно.
Переход Жиркова? Когда приходят опытные игроки, это всегда идет на пользу. Один только минус, если Юра не залечил повреждение. А если здоровье позволяет, человек хочет играть, есть мотивация, то всегда на пользу идет и себе, и клубу. Чего дома-то сидеть?
Да, Жирков — это усиление, но играет не один Юрий, а команда. Важно, как будут обстоять дела со здоровьем у него, у Паши Мамаева и других игроков. Если все соединятся и покажут отличный результат, то все будет прекрасно. Думаю, будут и другие усиления, не только эти.
Широков: " А что не посидеть то, епт!"
Широков: " А что не посидеть то, епт!"