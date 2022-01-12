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Глушаков: «Чего Жиркову дома-то сидеть?»

вчера, 16:30

Хавбек «Химок» Денис Глушаков считает, что переход Юрия Жиркова в подмосковную команду пойдет на пользу как игроку, так и команде.

Жирков, которому в августе исполнилось 38 лет, покинул питерский «Зенит» после завершения сезона-2020/21 и находится в статусе свободного агента.

У меня все хорошо, прекрасно. Каждый год проходим обследование, все под контролем. Сейчас главное — хорошо подготовиться, пройти полный тренировочный цикл, потом сезон игры. Как обычно.

Переход Жиркова? Когда приходят опытные игроки, это всегда идет на пользу. Один только минус, если Юра не залечил повреждение. А если здоровье позволяет, человек хочет играть, есть мотивация, то всегда на пользу идет и себе, и клубу. Чего дома-то сидеть?

Да, Жирков — это усиление, но играет не один Юрий, а команда. Важно, как будут обстоять дела со здоровьем у него, у Паши Мамаева и других игроков. Если все соединятся и покажут отличный результат, то все будет прекрасно. Думаю, будут и другие усиления, не только эти.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:41
Химкам ничего не поможет. Кто смотрел их календарь, знает о чем речь. Если толькот количество команд в лиге не увеличат.
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:12
Юрик работающий пенсионер
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:07
Глушаков: "Нечего Жиркову дома сидеть!"
Широков: " А что не посидеть то, епт!"
Doping87
Doping87
вчера в 16:54
Химкам только Кокорина в атаку не хватает. Жиркову удачи!
Futurista
Futurista
вчера в 16:47, ред.
Правильно)...женам скажут пошли на тренировку, а сами в баню...
drug01
drug01
вчера в 16:46
Верно в команде будет хорошо
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:39
Ну да, надо деньги зарабатывать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:35
Пока есть силы надо играть!
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