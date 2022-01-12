Глушаков: «Чего Жиркову дома-то сидеть?»

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вчера, 16:30

Хавбек «Химок» считает, что переход в подмосковную команду пойдет на пользу как игроку, так и команде.

Жирков, которому в августе исполнилось 38 лет, покинул питерский «Зенит» после завершения сезона-2020/21 и находится в статусе свободного агента.