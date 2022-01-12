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Юшин заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ и попасть в сборную

вчера, 16:01

Лучший бомбардир ФНЛ Александр Юшин прокомментировал свой переход в «Урал».

Чувствую себя замечательно. Просто великолепно, как по-другому может быть? Все поздравляют, много сообщений. Сейчас меня переполняют эмоции. Рад, что все сложилось и закончилось. Теперь только работать.

Есть ли цель стать лучшим бомбардиром РПЛ? Конечно, есть. Все возможно и реально. Главное, работать, не останавливаться и верить в себя — тогда все получится.

Не было ли опасений, что перехожу в команду, которая может вылететь в ФНЛ? Стараюсь об этом не думать. Риски есть всегда и у всех. У меня, у клуба есть определенные задачи, которые будем стараться выполнять.

Есть ли мотивация попасть в сборную? Мотивация огромная. Это все вполне реально. Безусловно, хотелось бы попасть в сборную!

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Все комментарии
1 984
1 984
вчера в 16:22
Похвальное желание.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:20
В Урале лучшим бомбардиром лиги стать вряд ли получится.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:14
В сборной таких бомбардиров достаточно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:09
Правильное видение своего будущего. Удачи.
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