Юшин заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром РПЛ и попасть в сборную

Лучший бомбардир ФНЛ прокомментировал свой переход в «Урал».

Чувствую себя замечательно. Просто великолепно, как по-другому может быть? Все поздравляют, много сообщений. Сейчас меня переполняют эмоции. Рад, что все сложилось и закончилось. Теперь только работать.

Есть ли цель стать лучшим бомбардиром РПЛ ? Конечно, есть. Все возможно и реально. Главное, работать, не останавливаться и верить в себя — тогда все получится.

Не было ли опасений, что перехожу в команду, которая может вылететь в ФНЛ ? Стараюсь об этом не думать. Риски есть всегда и у всех. У меня, у клуба есть определенные задачи, которые будем стараться выполнять.

Есть ли мотивация попасть в сборную? Мотивация огромная. Это все вполне реально. Безусловно, хотелось бы попасть в сборную!