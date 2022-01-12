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«Неординарный человек». Силкин — о трансфере Смолова в «Динамо»

вчера, 15:34

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возвращении Фёдора Смолова в московский клуб:

Если бы «Локомотив» хотел оставить Смолова, то предложил бы какие-то условия. А так, насколько я знаю, сделка не очень высокая по деньгам. «Динамо», наверное, Фёдор был нужен. Команда ему не чужая, понятно, что из тех футболистов он только Шунина знает.

Смолов — неординарный человек, главное, чтобы было желание и эмоции играть. Также важно найти взаимопонимание с тренерским штабом и игроками.

Сейчас Фёдор — уже сформировавшийся футболист, если будет показывать, что умеет, то это пойдёт на пользу команде. Молодым игрокам есть чему поучиться у Смолова. Важно, чтобы Фёдор был примером не только на поле, но и за полем. «Динамо» играет в атакующий футбол, создаёт достаточно моментов. А Смолов — игрок, который завершать-то умеет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:28
Посмотрим после сборов всё же лучше Игбуна.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:35
Смолов усилит Динамо,однозначно!
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