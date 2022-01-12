ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Жирков: «„Химки“ предложили в 2 раза меньше, чем я получал в „Зените“»

вчера, 15:45

Экс-полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как прошел его медосмотр в «Химках», и когда будет принято решение о его переходе в подмосковную команду.

— От чего будет зависеть ваше решение по поводу «Химок»?

Не знаю. От ноги. Как себя буду чувствовать.

— «Химкам» скоро на сбор ехать.

Они завтра уезжают. Сейчас, наверное, приму решение. Я думаю к вечеру будет ясно.

— На сколько в этой ситуации играют деньги? Они вас интересуют?

Никакой.

— «Химки» могут заинтересовать деньгами? Или это что-то спортивное?

Спортивное. Ну и то, что буду играть практически рядом с домом.

— Во сколько раз «Химки» предлагают меньше, чем вы получали в «Зените»?

«Химки» предложили в 2 раза меньше, чем я получал в «Зените» . Так что деньги здесь никакого значения не имеют.

— Вы проходили медобследование, сказали, что все будет известно завтра. Сейчас есть какое-то понимание, что все без проблем? По вашим ощущениям.

Ну ощущения все равно. Проходить медосмотр и тренироваться с командой — это разные вещи. Так что будем еще думать. До вечера точно.

— С кем-то из игроков было сегодня особенно приятно увидеться? Может с Денисом Глушаковым?

Ну конечно. Встретился с ребятами, с кем в карьере пересекались. С Глушаковым, с Мамаевым Пашкой, Набиуллин. Так что со всеми пообщался.

— В сборной все еще проблемы на левом фланге, надо возвращаться.

Если продолжу играть, то это, наверное, будет уже невозможно.

— То есть в сборной вы завершаете?

Не знаю пока еще. Сложно вообще сказать смогу или не смогу. Приму решение сначала здесь потренироваться первый сбор индивидуально с тренером или же поехать с командой на сборы. Пока не знаю.

— Может, рассчитываете все-таки попасть в сборную, провести матч? Не говорю про Польшу, может быть, Лига наций?

Пока надо этот вопрос решить и будет все ясно.

— Федор Смолов перешел в «Динамо».

Вчера, да, слышал.

— Как оцените? Для «Локомотива» большая потеря?

«Локомотив» всех отдает, так что не знаю какая для них потеря. Но для «Динамо» это хорошо. Думаю прибавит. Хороший футболист, хороший нападающий. Так что приход пойдет на пользу. Вернулся домой.

Все новости
Каттани рассказал о своём первом впечатлении от «Спартака»
Вчера, 23:59 ВидеоКомментарии1
Бувач: «Ожидаем начала совместной работы с одним из лучших нападающих РФ»
Вчера, 22:28 Комментарии1
Смолов: «Искренне рад оказаться вновь дома!»
Вчера, 18:39 Комментарии8
Гендир «Нижнего Новгорода»: «Опыт Жиркова пригодился бы»
Вчера, 16:40 Комментарии2
Булыкин: «Со Смоловым „Динамо“ способно бороться за чемпионство»
Вчера, 16:31 Комментарии6
Глушаков: «Чего Жиркову дома-то сидеть?»
Вчера, 16:30 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:34
Посчитал, примерно 100 тыс руб в месяц, 1% от зарплаты в Зените.... Посмотрим, чему учат сейчас в школе.
andrefino13
andrefino13
вчера в 21:26
Нет калькулятора под рукой, да и напрягаться не хочеться, после рабочего дня, но думаю 1% от зенитовской зарплаты, очень достойная зарплата даже для учителя в г. Москва.
particular
particular
вчера в 19:42
Для Юры кратность денег не так важна как логистика и близость к дому...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:19
Если "половина зенитовской цены никакого значения не имеет,то я-шах-ин-шах Ирана.Пойду в зеркало посмотрю...
санек002
санек002 ответ Oliver S (раскрыть)
вчера в 17:47
Я НЕ СПОРЮ!ВОЗРАСТ НЕ ТОТ НО ЗА ЮРИЯ НЕ СТЫДНО БУДЕТ ЛЮБОМУ ТРЕНЕРУ!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:19
Откуда у них деньги на возрастного игрока с травмой?
Oliver S
Oliver S ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 17:10
НО ЮРИЮ НЕ 20 ЛЕТ И ОН ДАЛЕКО НЕ АТЛЕТ, ЧТОБЫ НОСИТЬСЯ ПО ФЛАНГУ ВЕСЬ МАТЧ, ТОГДА НЕ ЛОГИЧНЕЙ ЛИ ВЫПУСКАТЬ КОГО ПОМОЛОЖЕ, ПОБЫСТРЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНЕЙ, А ПРИ ЧЁМ ТУТ ЗЮБА Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 17:08
Даже в 2 раза меньше - это дохрена учитывая возраст, здоровье, форму и т.д. Покупают фамилию и ностальгию...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:00
В 2 раза меньше чем в Зените это совсем немало. В Зените просто раздутые зарплаты.
minai
minai
вчера в 16:56
Это интервью - просто издевательство над старым человеком.
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 16:44
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:42
Пошли их куда - нибудь, пусть негры бегают за такие копейки !
LOpp
LOpp
вчера в 16:37
откуда у Химок столько денег?
санек002
санек002 ответ Oliver S (раскрыть)
вчера в 16:34
НО ЮРИЙ ЭТО НЕ ЗЮБА!
Oliver S
Oliver S ответ санек002 (раскрыть)
вчера в 16:27
минут 15 будет, потом будет наблюдать, как его вингеры противника пешком обходят
санек002
санек002 ответ Oliver S (раскрыть)
вчера в 16:23
юра нормальный человек и футболист!так что он будет играть нормально,в отличие от некоторых молодых филонов!
Диванные войска
Диванные войска
вчера в 16:23
Юра что-то недоговаривает, ну не верю я что ему в Зените платили гречкой зарплату которой сейчас будут платить в Химках. Больше чем два мешка гречки Химки не потянут.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:22
У Химок очень серьёзное положение, их спасать надо, а старики на роль спасителей вряд ли сгодятся.
протон
протон
вчера в 16:22
"2 раза меньше чем в зените" ... это очень жирно
Oliver S
Oliver S ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:21
Должно быть вот так:
- Есть ли надежда, что Вы в почти 40 лет с больной ногой и будучи долго время без тренировок чем-то сможете помочь ФК Химки ?
- Никакой
Диванные войска
Диванные войска
вчера в 16:21
Юра что-то недоговаривает, ну не верю я что ему в Зените платили гречкой зарплату которой сейчас будут платить в Химках. Больше чем два мешка гречки Химки не потянут.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:20
Зря Юрик решил еще поиграть. Травмы, возраст, долгое отсутствие практики - не есть плюс для Юры.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:19
В 2 раза меньше Зенита - это тоже до фига денег.
Futurista
Futurista
вчера в 16:18
Ясно-понятно...деньги и футбол Юру больше не интересуют...
1bear
1bear
вчера в 16:18
да Юра просто альтруист,деньги его не интересуют ))))))
4RT
4RT
вчера в 16:10
Дедушка меня в три раза старше,поэтому и бегает в три раза быстрее
berda2003
berda2003
вчера в 16:06
ну, и назвал бы, сколько это в 2 раза меньше?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 16:01
согласен, я даже удивился, ведь в Зените и так все в два раза больше получают чем в следующей по таблице команде
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:00
-На сколько в этой ситуации играют деньги? Они вас интересуют?

-Никакой.

Вот такие ответы от Юры)
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 15:55
Да даже "в 2 раза меньше чем в Зените" - это огромная сумма! Обычному работяге эти деньги за 100 жизней не заработать!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100