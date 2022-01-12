Жирков: «„Химки“ предложили в 2 раза меньше, чем я получал в „Зените“»

Экс-полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как прошел его медосмотр в «Химках», и когда будет принято решение о его переходе в подмосковную команду.
— От чего будет зависеть ваше решение по поводу «Химок»?
Не знаю. От ноги. Как себя буду чувствовать.
— «Химкам» скоро на сбор ехать.
Они завтра уезжают. Сейчас, наверное, приму решение. Я думаю к вечеру будет ясно.
— На сколько в этой ситуации играют деньги? Они вас интересуют?
Никакой.
— «Химки» могут заинтересовать деньгами? Или это что-то спортивное?
Спортивное. Ну и то, что буду играть практически рядом с домом.
— Во сколько раз «Химки» предлагают меньше, чем вы получали в «Зените»?
«Химки» предложили в 2 раза меньше, чем я получал в «Зените» . Так что деньги здесь никакого значения не имеют.
— Вы проходили медобследование, сказали, что все будет известно завтра. Сейчас есть какое-то понимание, что все без проблем? По вашим ощущениям.
Ну ощущения все равно. Проходить медосмотр и тренироваться с командой — это разные вещи. Так что будем еще думать. До вечера точно.
— С кем-то из игроков было сегодня особенно приятно увидеться? Может с Денисом Глушаковым?
Ну конечно. Встретился с ребятами, с кем в карьере пересекались. С Глушаковым, с Мамаевым Пашкой, Набиуллин. Так что со всеми пообщался.
— В сборной все еще проблемы на левом фланге, надо возвращаться.
Если продолжу играть, то это, наверное, будет уже невозможно.
— То есть в сборной вы завершаете?
Не знаю пока еще. Сложно вообще сказать смогу или не смогу. Приму решение сначала здесь потренироваться первый сбор индивидуально с тренером или же поехать с командой на сборы. Пока не знаю.
— Может, рассчитываете все-таки попасть в сборную, провести матч? Не говорю про Польшу, может быть, Лига наций?
Пока надо этот вопрос решить и будет все ясно.
— Федор Смолов перешел в «Динамо».
Вчера, да, слышал.
— Как оцените? Для «Локомотива» большая потеря?
«Локомотив» всех отдает, так что не знаю какая для них потеря. Но для «Динамо» это хорошо. Думаю прибавит. Хороший футболист, хороший нападающий. Так что приход пойдет на пользу. Вернулся домой.
- Есть ли надежда, что Вы в почти 40 лет с больной ногой и будучи долго время без тренировок чем-то сможете помочь ФК Химки ?
- Никакой
- Есть ли надежда, что Вы в почти 40 лет с больной ногой и будучи долго время без тренировок чем-то сможете помочь ФК Химки ?
- Никакой
-Никакой.
Вот такие ответы от Юры)
-Никакой.
Вот такие ответы от Юры)