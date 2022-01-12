Жирков: «„Химки“ предложили в 2 раза меньше, чем я получал в „Зените“»

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вчера, 15:45

Экс-полузащитник «Зенита» рассказал, как прошел его медосмотр в «Химках», и когда будет принято решение о его переходе в подмосковную команду.

— От чего будет зависеть ваше решение по поводу «Химок»?

Не знаю. От ноги. Как себя буду чувствовать.

— «Химкам» скоро на сбор ехать.

Они завтра уезжают. Сейчас, наверное, приму решение. Я думаю к вечеру будет ясно.

— На сколько в этой ситуации играют деньги? Они вас интересуют?

Никакой.

— «Химки» могут заинтересовать деньгами? Или это что-то спортивное?

Спортивное. Ну и то, что буду играть практически рядом с домом.

— Во сколько раз «Химки» предлагают меньше, чем вы получали в «Зените»?

«Химки» предложили в 2 раза меньше, чем я получал в «Зените» . Так что деньги здесь никакого значения не имеют.

— Вы проходили медобследование, сказали, что все будет известно завтра. Сейчас есть какое-то понимание, что все без проблем? По вашим ощущениям.

Ну ощущения все равно. Проходить медосмотр и тренироваться с командой — это разные вещи. Так что будем еще думать. До вечера точно.

— С кем-то из игроков было сегодня особенно приятно увидеться? Может с Денисом Глушаковым?

Ну конечно. Встретился с ребятами, с кем в карьере пересекались. С Глушаковым, с Мамаевым Пашкой, Набиуллин. Так что со всеми пообщался.

— В сборной все еще проблемы на левом фланге, надо возвращаться.

Если продолжу играть, то это, наверное, будет уже невозможно.

— То есть в сборной вы завершаете?

Не знаю пока еще. Сложно вообще сказать смогу или не смогу. Приму решение сначала здесь потренироваться первый сбор индивидуально с тренером или же поехать с командой на сборы. Пока не знаю.

— Может, рассчитываете все-таки попасть в сборную, провести матч? Не говорю про Польшу, может быть, Лига наций?

Пока надо этот вопрос решить и будет все ясно.

— Федор Смолов перешел в «Динамо».

Вчера, да, слышал.

— Как оцените? Для «Локомотива» большая потеря?