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Канчельскис: «Уход Смолова — серьёзная потеря для „Локомотива“»

вчера, 15:29

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о трансфере нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в московское «Динамо»:

Уход Смолова — серьёзная потеря для «Локомотива». Фёдор — нападающий хороший, в «Локо» в конце неплохо начал играть. В команде просто непонятно, что творится сейчас: то приходят, то уходят, программы создают, был неплохой результат с Николичем, его убрали. В «Локомотиве» сами не знают, чего хотят.

В «Динамо» есть хорошие амбициозные форварды, которые неплохо себя зарекомендовали. Смолову надо тоже проявить и зарекомендовать себя. Понятно, что изначально он будет игроком стартового состава. Посмотрим, как Фёдор заиграет и ситуация будет развиваться — время покажет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:25
да ладно, прям потеря? а зарплата у Федора какая была? за три ляма кажется?
drug01
drug01
вчера в 15:43
Это не потеря!
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:30
не протрезвел ещё)))
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