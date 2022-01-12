Канчельскис: «Уход Смолова — серьёзная потеря для „Локомотива“»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России поделился мнением о трансфере нападающего «Локомотива» в московское «Динамо»:

Уход Смолова — серьёзная потеря для «Локомотива». Фёдор — нападающий хороший, в «Локо» в конце неплохо начал играть. В команде просто непонятно, что творится сейчас: то приходят, то уходят, программы создают, был неплохой результат с Николичем, его убрали. В «Локомотиве» сами не знают, чего хотят.

В «Динамо» есть хорошие амбициозные форварды, которые неплохо себя зарекомендовали. Смолову надо тоже проявить и зарекомендовать себя. Понятно, что изначально он будет игроком стартового состава. Посмотрим, как Фёдор заиграет и ситуация будет развиваться — время покажет.