«Локомотив» объявил о подписании Яна Кухты

«Локомотив» на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Славии» Яна Кухты.
«Срок соглашения — четыре с половиной года. В ближайшее время футболист пройдёт медицинский осмотр и присоединится к команде. Игрок будет выступать за наш клуб под номером 9», — говорится в заявлении клуба.
На высшем уровне футболист провёл 156 матчей, в которых забил 55 голов и сделал 29 голевых передач.
Парень забил 24 мяча, играя в чешском чемпионате и помог Славии выиграть Чемпионат и Кубок, а также выйти в 1/4 Лиги Европы
Парень забил 24 мяча, играя в чешском чемпионате и помог Славии выиграть Чемпионат и Кубок, а также выйти в 1/4 Лиги Европы
Пока больше сказать нечего, до этого даже не слышал о таком футболисте, так, что надо будет посмотреть.
Пока больше сказать нечего, до этого даже не слышал о таком футболисте, так, что надо будет посмотреть.