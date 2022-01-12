ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Локомотив» объявил о подписании Яна Кухты

вчера, 17:10

«Локомотив» на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Славии» Яна Кухты.

«Срок соглашения — четыре с половиной года. В ближайшее время футболист пройдёт медицинский осмотр и присоединится к команде. Игрок будет выступать за наш клуб под номером 9», — говорится в заявлении клуба.

На высшем уровне футболист провёл 156 матчей, в которых забил 55 голов и сделал 29 голевых передач.

«Локомотив» объявил о подписании Яна Кухты

Все новости
Гендир «Динамо»: «Смолов сразу может усилить конкуренцию в линии нападения»
Вчера, 21:36 Комментарии6
Калиниченко считает, что «Спартак» обманывает фанатов. Максим зря ругает ставку на Пруцева и остальную молодёжь
Вчера, 21:26Вадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии2
ОфициальноХуниор Алонсо — футболист «Краснодара»
Вчера, 21:26 ФотоКомментарии12
Сальников: «„Локомотиву“ вполне логично было бы расстаться и с Зе Луишем»
Вчера, 21:13 Комментарии3
Смолов определился с игровым номером в «Динамо»
Вчера, 20:29 ФотоКомментарии3
Самедов: «Думаю, Жирков на 100% поможет „Химкам“. Большой мастер»
Вчера, 20:20 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
andrefino13
andrefino13 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:19
Наверное также хорош, как Комличенко, который тоже блистал в Чехии, и играл за более слабый клуб, где проявить себя сложнее?)))
lotsman
lotsman
вчера в 21:01
Кто он - покажет время.
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 20:43, ред.
Судя по видео,он хорош в завершении. Типичный стервятник,который не мажет из убойных позиций. Половина голов-замыкающие удары при прострелах вдоль линии ворот.Креатива мало,но сила удара , точность и дальнобойность при нем. Прочие ттх тоже в порядке. В целом, выглядит перспективно и достойно.
Паровозов
Паровозов
вчера в 20:01
По нарезке не плох, а там посмотрим.
Gorasul
Gorasul
вчера в 18:52
Заменили бревно на футболиста. Локомотив перестаёт быть отмывочной бандитской конторой якунина и ко.
протон
протон
вчера в 18:35
Хорошая новость, учитывая, что пражская Славия дважды(!) добиралась до 1/4 финала ЛЕ, и статистику самого игрока в этом сезоне)
Парень забил 24 мяча, играя в чешском чемпионате и помог Славии выиграть Чемпионат и Кубок, а также выйти в 1/4 Лиги Европы
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:09
Без лишнего шума и огласки провернули трансфер. Правда никогда не слышал об этом игроке, но не просто так его думаю купили. Время покажет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:44
Добро пожаловать и удачи!
Пока больше сказать нечего, до этого даже не слышал о таком футболисте, так, что надо будет посмотреть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:16
С него будет толк...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100