«Локомотив» объявил о подписании Яна Кухты

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вчера, 17:10

«Локомотив» на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Славии» .

«Срок соглашения — четыре с половиной года. В ближайшее время футболист пройдёт медицинский осмотр и присоединится к команде. Игрок будет выступать за наш клуб под номером 9», — говорится в заявлении клуба.

На высшем уровне футболист провёл 156 матчей, в которых забил 55 голов и сделал 29 голевых передач.