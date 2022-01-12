«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо»

Пресс-служба «Локомотива» объявила о трансфере нападающего в «Динамо».

Нападающий Фёдор Смолов перешёл из «Локомотива» в «Динамо». За «железнодорожников» Фёдор выступал с августа 2018 года, провел 95 матчей и забил 29 голов. Благодарим Фёдора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.