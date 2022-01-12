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«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо»

вчера, 13:15

Пресс-служба «Локомотива» объявила о трансфере нападающего Федора Смолова в «Динамо».

Нападающий Фёдор Смолов перешёл из «Локомотива» в «Динамо». За «железнодорожников» Фёдор выступал с августа 2018 года, провел 95 матчей и забил 29 голов. Благодарим Фёдора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 16:26
Кокошу ему в пару надо,во будет у Динамо убойная пара в нападении Федя-Кокоша,это как Шевченко-Ребров в Динамо Киев времен Валерия Васильевича.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:36
Давай Федя жги!
makkie
makkie
вчера в 14:32
Распродажа имени Цорна продолжается)
протон
протон
вчера в 14:14
Хорошее усиление для Локо.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:42
Феди удачи на старом-новом месте, но только не в матчах с Локо!
Спасибо за всё!!!
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 13:24
НЕ трансфер-----БОМБА!Одни отдали что-то ненужное,другие -подобрали!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:19
СММщики "Динамо" по-прежнему будут опровергать переход?)
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