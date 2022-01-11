Кобелев: «„Динамо“ в это окно вряд ли могло найти форварда лучше Смолова»

Бывший главный тренер «Динамо» оценил переход в команду нападающего «Локомотива» .

На бумаге трансфер хороший. В это окно «Динамо» вряд ли могло найти нападающего лучше, чем Смолов. Он игрок национальной сборной, еще и с опытом, который на финишной прямой чемпионата может помочь. Смолов — хороший трансфер для «Динамо», если Шварц сможет встроить его в командную структуру. Я тренировал его раньше, но с тех пор прошло много времени, Федя уже повзрослел, играл на многих позициях. Опыта ему не занимать. Адаптация к нынешнему «Динамо» будет очень важна.

Будет ли с приходом Смолова в «Динамо» много игрового времени у Тюкавина и Грулева? Почему нет. Грулев уже доказал, что может играть на фланге. А что касается Тюкавина, то в силу его возраста, он не может постоянно играть на хорошем уровне. Давно уже говорили, что «Динамо» нужен опытный бомбардир. На сегодняшний день, за такие маленькие деньги взять Смолова — это большой плюс. С другой стороны, надо будет смотреть на зарплату Федора. В «Локомотиве» он получал достаточно большие деньги. Не разрушит ли он денежный баланс клуба, вот в чем вопрос.