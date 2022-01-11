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Кобелев: «„Динамо“ в это окно вряд ли могло найти форварда лучше Смолова»

вчера, 22:43

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил переход в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

На бумаге трансфер хороший. В это окно «Динамо» вряд ли могло найти нападающего лучше, чем Смолов. Он игрок национальной сборной, еще и с опытом, который на финишной прямой чемпионата может помочь. Смолов — хороший трансфер для «Динамо», если Шварц сможет встроить его в командную структуру. Я тренировал его раньше, но с тех пор прошло много времени, Федя уже повзрослел, играл на многих позициях. Опыта ему не занимать. Адаптация к нынешнему «Динамо» будет очень важна.

Будет ли с приходом Смолова в «Динамо» много игрового времени у Тюкавина и Грулева? Почему нет. Грулев уже доказал, что может играть на фланге. А что касается Тюкавина, то в силу его возраста, он не может постоянно играть на хорошем уровне. Давно уже говорили, что «Динамо» нужен опытный бомбардир. На сегодняшний день, за такие маленькие деньги взять Смолова — это большой плюс. С другой стороны, надо будет смотреть на зарплату Федора. В «Локомотиве» он получал достаточно большие деньги. Не разрушит ли он денежный баланс клуба, вот в чем вопрос.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:33
Они и без Смолова неплохо играли
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:35
В этом весь Кобелев))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:58
у них нападающих больше чем в любой другой команде в РПЛ
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:14
Ничего нового не сказал, процитировал все что до него уже озвучили другие.
kust07
kust07
вчера в 23:13
Аппетит Смолова хороший. Его ЗП не соответствует приносимой им пользы
Cat01
Cat01
вчера в 22:46
Выбор хороший
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