Гранат: «Со Смоловым „Динамо“ будет бороться за чемпионство».

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат порассуждал о трансфере нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в «Динамо».
Смолов – это усиление для любого клуба РПЛ. Думаю, что «Динамо» с Фёдором будет бороться за чемпионство, потому что он один из лучших нападающих нашей страны. Переход Смолова только положительно повлияет на Тюкавина и Грулева. Они могут многому у него научиться.
Шварц будет использовать Смолова как центрального нападающего или как флангового игрока атаки? Фёдор будет центральным бомбардиром. Играя за «Локомотив» и «Краснодар», Смолов проявил свои лучшие качества как раз на этой позиции.
Карьера Смолова в «Локомотиве» ничем не запомнилась? Надо посмотреть на ситуацию изнутри. В «Локомотиве» были постоянные трансферы, смены тренеров, игра была не завязана на Смолове, как, например, в «Краснодаре».
Незнаю как и по каким таким заслугам, особенно за последнее время игры Смолова за Локомотив 🚂, были сделаны такие выводы от Граната. Но я вижу эту ситуацию с подписанием Смолова в Динамо, совсем под другим углом. Смолов бесспорно был качественным игроком, и я с этим не спорю . Но время его уже приходит к своему логическому концу. И это факт который прослеживается его игрой за последнее время за Локомотив и в играх за сборную, где его КПД было равно нулю . А это значит никакого усиления в игре за Динамо нет смысла ожидать. Команда Шварца, это сгусток молодых исполнителей которые играют в агрессивный и быстрый футбол, в котором просто нет места для уже не совсем поворотливого нападающего как Смолов. И физически и технически он просто будет проигрывать своим партнёрам по команде, а значит будет тормозить атаку команды . Хотя наверняка с самого начала, партнёры которые намного по моложе исходя из его авторитету и будут играть через него, но наверняка со временем поймут то что Смолов не будет вписываться в их игру и схемы Шварца и будут всё больше игнорировать его присутствие на поле. Ведь у каждого из молодёжи Динамо уже есть за плечами даже игры за сборную, тем самым они будут хотеть ещё больше утвердиться в своём эго и своей значимости. Тем самым и у Смолова который будет явно проигрывать и в скорости и в принятия решения, да и технически, по естественным возрастным причинам, станет совсем мало времени нахождения на поле. Смолов может просто стать как хорошее моральное и психологическое дополнение для молодёжи во время тренировки и раздевалке перед игрой , что-то типа играющего тренера, но никак основной игрок на поле.
Вот как-то так, моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Незнаю как и по каким таким заслугам, особенно за последнее время игры Смолова за Локомотив 🚂, были сделаны такие выводы от Граната. Но я вижу эту ситуацию с подписанием Смолова в Динамо, совсем под другим углом. Смолов бесспорно был качественным игроком, и я с этим не спорю . Но время его уже приходит к своему логическому концу. И это факт который прослеживается его игрой за последнее время за Локомотив и в играх за сборную, где его КПД было равно нулю . А это значит никакого усиления в игре за Динамо нет смысла ожидать. Команда Шварца, это сгусток молодых исполнителей которые играют в агрессивный и быстрый футбол, в котором просто нет места для уже не совсем поворотливого нападающего как Смолов. И физически и технически он просто будет проигрывать своим партнёрам по команде, а значит будет тормозить атаку команды . Хотя наверняка с самого начала, партнёры которые намного по моложе исходя из его авторитету и будут играть через него, но наверняка со временем поймут то что Смолов не будет вписываться в их игру и схемы Шварца и будут всё больше игнорировать его присутствие на поле. Ведь у каждого из молодёжи Динамо уже есть за плечами даже игры за сборную, тем самым они будут хотеть ещё больше утвердиться в своём эго и своей значимости. Тем самым и у Смолова который будет явно проигрывать и в скорости и в принятия решения, да и технически, по естественным возрастным причинам, станет совсем мало времени нахождения на поле. Смолов может просто стать как хорошее моральное и психологическое дополнение для молодёжи во время тренировки и раздевалке перед игрой , что-то типа играющего тренера, но никак основной игрок на поле.
Вот как-то так, моё субъективное мнение. Всем Добра !!!