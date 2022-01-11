Гранат: «Со Смоловым „Динамо“ будет бороться за чемпионство».

Бывший футболист «Динамо» порассуждал о трансфере нападающего «Локомотива» в «Динамо».

Смолов – это усиление для любого клуба РПЛ . Думаю, что «Динамо» с Фёдором будет бороться за чемпионство, потому что он один из лучших нападающих нашей страны. Переход Смолова только положительно повлияет на Тюкавина и Грулева. Они могут многому у него научиться.

Шварц будет использовать Смолова как центрального нападающего или как флангового игрока атаки? Фёдор будет центральным бомбардиром. Играя за «Локомотив» и «Краснодар», Смолов проявил свои лучшие качества как раз на этой позиции.

Карьера Смолова в «Локомотиве» ничем не запомнилась? Надо посмотреть на ситуацию изнутри. В «Локомотиве» были постоянные трансферы, смены тренеров, игра была не завязана на Смолове, как, например, в «Краснодаре».