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ЦСКА объявил состав на первый сбор в Испании. Ахметов присоединится позже

вчера, 19:04

ЦСКА объявил список игроков, которые отправились на тренировочный сбор в Кампоамор (Испания).

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов.

Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хордур Магнуссон, Яка Бийол, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Вадим Конюхов, Максим Елеев.

Полузащитники: Максим Мухин, Алан Дзагоев, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен, Иван Обляков, Егор Ушаков.

Нападающие: Фёдор Чалов, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.

Чидера Эджуке находится в расположении сборной Нигерии на Кубке африканских наций, а полузащитник Ильзат Ахметов присоединится к команде после прохождения планового медосмотра.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:59
Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи, сообщил, что игрок близок к подписанию контракта с ЦСКА.

Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА.
oFANATo
oFANATo ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Новый полузащитник Медина приедет в феврале.....его вызвали в сборную Парагвая на две игры.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:48
Все теже,а где новички?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:28
Хотелось бы чтобы наши новички поскорее влились в тренировочный процесс.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:21
Про новичков молчок.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:07
Ждём новичков. Удачи и без травм.
протон
протон
вчера в 19:28
Елеев вернулся после аренд, надеюсь он набрася там опыта и физики.
Егора Ушакова тоже приятно видеть, умный парень.
Ожидал Багринцева, но его почему то не пригласили.
Ждем новичков ещё!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:27
Новички присоединятся, похоже, позже.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
Привет Анатолий.
Оба прибыли несколько дней тому на базу ЦСКА и проходят тщательный медосмотр. Очевидно есть проблемы с весом ( сбросить либо добрать). Других причин я не вижу. Подъедут позже.
Будь здрав.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:24
А где новые лица,так и остались "информационным поводом"? В просторечьи-брехнёй???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:10
А новички Медина и Язычжи туда подъедут . или?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:05
Всё,ждём Ахметова!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:05
Ну и хорошо.
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