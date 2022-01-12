ЦСКА объявил состав на первый сбор в Испании. Ахметов присоединится позже

ЦСКА объявил список игроков, которые отправились на тренировочный сбор в Кампоамор (Испания).
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов.
Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хордур Магнуссон, Яка Бийол, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Вадим Конюхов, Максим Елеев.
Полузащитники: Максим Мухин, Алан Дзагоев, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен, Иван Обляков, Егор Ушаков.
Нападающие: Фёдор Чалов, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.
Чидера Эджуке находится в расположении сборной Нигерии на Кубке африканских наций, а полузащитник Ильзат Ахметов присоединится к команде после прохождения планового медосмотра.
Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА.
Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА.
Егора Ушакова тоже приятно видеть, умный парень.
Ожидал Багринцева, но его почему то не пригласили.
Ждем новичков ещё!
Егора Ушакова тоже приятно видеть, умный парень.
Ожидал Багринцева, но его почему то не пригласили.
Ждем новичков ещё!
Оба прибыли несколько дней тому на базу ЦСКА и проходят тщательный медосмотр. Очевидно есть проблемы с весом ( сбросить либо добрать). Других причин я не вижу. Подъедут позже.
Будь здрав.
Оба прибыли несколько дней тому на базу ЦСКА и проходят тщательный медосмотр. Очевидно есть проблемы с весом ( сбросить либо добрать). Других причин я не вижу. Подъедут позже.
Будь здрав.