ЦСКА объявил состав на первый сбор в Испании. Ахметов присоединится позже

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вчера, 19:04

ЦСКА объявил список игроков, которые отправились на тренировочный сбор в Кампоамор (Испания).

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков, Владимир Шайхутдинов.



Защитники: Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хордур Магнуссон, Яка Бийол, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Вадим Конюхов, Максим Елеев.



Полузащитники: Максим Мухин, Алан Дзагоев, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Эмиль Бохинен, Иван Обляков, Егор Ушаков.



Нападающие: Фёдор Чалов, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.



Чидера Эджуке находится в расположении сборной Нигерии на Кубке африканских наций, а полузащитник Ильзат Ахметов присоединится к команде после прохождения планового медосмотра.