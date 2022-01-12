«Динамо» показало Смолова в клубном самолёте. О сделке еще не объявили

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вчера, 10:28

Московское «Динамо» продолжает серию анонсов трансфера форварда «Локомотива» . В новом ролике в телеграм-канале клубной пресс-службы игрок запечатлен в самолете «Динамо» перед отлетом на сборы. На Смолове клубная символика «Динамо», при этом сам нападающий в ироничной форме заявляет, что он не летит на сборы с московской командой.

Ранее СМИ сообщали, что московское «Динамо» и форвард «Локомотива» Фёдор Смолов близки к договоренности. Форварду был предложен контракт на 1,5 года с опцией продления еще на один год. Нападающий даже уже выбрал себе игровой номер. При этом «железнодорожники» готовы отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму.

Текущее соглашение форварда с «Локо» рассчитано до лета 2022 года. Зарплата Смолова в «Локомотиве» составляет 3,1 млн евро.