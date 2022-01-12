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«Динамо» показало Смолова в клубном самолёте. О сделке еще не объявили

вчера, 10:28

Московское «Динамо» продолжает серию анонсов трансфера форварда «Локомотива» Фёдора Смолова. В новом ролике в телеграм-канале клубной пресс-службы игрок запечатлен в самолете «Динамо» перед отлетом на сборы. На Смолове клубная символика «Динамо», при этом сам нападающий в ироничной форме заявляет, что он не летит на сборы с московской командой.

Ранее СМИ сообщали, что московское «Динамо» и форвард «Локомотива» Фёдор Смолов близки к договоренности. Форварду был предложен контракт на 1,5 года с опцией продления еще на один год. Нападающий даже уже выбрал себе игровой номер. При этом «железнодорожники» готовы отпустить Смолова в «Динамо» за символическую сумму.

Текущее соглашение форварда с «Локо» рассчитано до лета 2022 года. Зарплата Смолова в «Локомотиве» составляет 3,1 млн евро.

31-летний Смолов забил 7 голов в 15 матчах РПЛ нынешнего сезона.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:05
Динамо не Смолова рекламирует в самолёте ,а сам клубный самолёт ,в котором сидит Смолов ! Накопили и купили , всем на зависть ! )))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:56
Оптимальное решение, когда покупаешь в 2022 году Федора Смолова - его просто показывать (на борту самолета, в баре, в раздевалке), но не футбольном поле.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:21
Дешевое шоу устроили
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:51
Наверно сегодня главная новость
kyxy
kyxy ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 10:42
В 2 раза меньше будет а Динамо
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 10:40
Мальчик, водочки мне принеси...
ДСА
ДСА
вчера в 10:32
Неплохая у него зарплата.
ОПС
ОПС
вчера в 10:31
Ну и для чего это все. Непонятно.
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