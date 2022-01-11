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Смолов определился с игровым номером в «Динамо»

вчера, 16:01

Стало известно, под каким номером в «Динамо» будет играть нападающий Фёдор Смолов.

Футболист взял 40-й игровой номер. Ранее стало известно, когда «бело-голубые» объявят о трансфере игрока.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:59
Взял бы 00.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:47
Нефритовый какой-то номер.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:04
Для запасного самый нормальный номер.
drug01
drug01
вчера в 16:56
Номер есть а игры нет.....
shur
shur
вчера в 16:53
...сорок не отмечают, слава яйц-м!!!
протон
протон
вчера в 16:50
Давай Федь , удачи тебе ! Спасибо !
beefs
beefs
вчера в 16:48
номер - это важный элемент...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:42
Не уверен, что Смолов впишется в интенсивный футбол "Динамо", где ведущие роли исполняют молодые футболисты. Его желание попасть на чемпионат мира в Катар и быть заметным в составе может негативно повлиять на общий фон в команде и нарушить баланс. Очень рискованный трансфер.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:28
На лавке будет сидеть
баск
баск
вчера в 16:13
Да-да, немножко соплей умиления в этой истории не помешает..)))

БОльшую часть матчей за Динамо Смолов провёл под №11, доставшимся ему после ухода Пименова.
Но в самых первых матчах в 2007 году у него был именно 40-ой.
Припал к самым истокам, так сказать.)

Больше света юпитеров на Федю, больше щёлкания фотоаппаратов
и стрекотания кинокамер)
Мы присутствуем при историческом моменте..))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:08
Если 9 занята, то хоть 90 взял бы.
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