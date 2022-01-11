Смолов определился с игровым номером в «Динамо»

Стало известно, под каким номером в «Динамо» будет играть нападающий Фёдор Смолов.
Футболист взял 40-й игровой номер. Ранее стало известно, когда «бело-голубые» объявят о трансфере игрока.
Стало известно, под каким номером в «Динамо» будет играть нападающий Фёдор Смолов.
Футболист взял 40-й игровой номер. Ранее стало известно, когда «бело-голубые» объявят о трансфере игрока.
БОльшую часть матчей за Динамо Смолов провёл под №11, доставшимся ему после ухода Пименова.
Но в самых первых матчах в 2007 году у него был именно 40-ой.
Припал к самым истокам, так сказать.)
Больше света юпитеров на Федю, больше щёлкания фотоаппаратов
и стрекотания кинокамер)
Мы присутствуем при историческом моменте..))
БОльшую часть матчей за Динамо Смолов провёл под №11, доставшимся ему после ухода Пименова.
Но в самых первых матчах в 2007 году у него был именно 40-ой.
Припал к самым истокам, так сказать.)
Больше света юпитеров на Федю, больше щёлкания фотоаппаратов
и стрекотания кинокамер)
Мы присутствуем при историческом моменте..))