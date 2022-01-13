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Федотов рассказал, какую задачу руководство «Сочи» поставило перед командой

вчера, 18:24

Наставник «Сочи» Владимир Федотов рассказал, какие цели руководство поставило перед клубом:

Мы готовились к сезону, знали свои силы. Хорошо начали в еврокубках с азербайджанской «Кешлей», потом приехали в Нижний. Может, даже и хорошо, что там уступили, поскольку неудачный старт нас отрезвил. На фоне еврокубкового старта нам не хватило мотивации. Хотя потом смотрели цифры — они говорили, что мы не должны были проигрывать. В худшем случае статистика была ничейная. Но агрессии нам не хватило — это сто процентов.

Наш основной принцип — готовимся к ближайшему матчу, слишком далеко не заглядываем. Естественно, стратегические планы были и есть. Задача, которую нам озвучивало руководство, — выступить не хуже, чем в минувшем сезоне. Но самый важный матч — следующий!

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:42
Надо попасть в ЕК
протон
протон
вчера в 20:25
Задача одна,ублажить газпрому и помочь зениту
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:33
В общем опыта нет.
Gahi
Gahi
вчера в 19:11
Всегда нужно стремиться к большим успехам, и озвучивать свои задачи в начале сезона. Для того чтобы было легче болельщикам следить за графиком успеха своей команды во всех турнирах. И соответственно своевременно напоминать им, не выходить из графика поставленных задач и целей. Удачи
drug01
drug01
вчера в 18:46
Цели поставлены удачи
1bear
1bear
вчера в 18:35
Сочи - даёшь третье место!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:29
Цели всегда должны быть амбициозные.
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