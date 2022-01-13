Федотов рассказал, какую задачу руководство «Сочи» поставило перед командой

Наставник «Сочи» рассказал, какие цели руководство поставило перед клубом:

Мы готовились к сезону, знали свои силы. Хорошо начали в еврокубках с азербайджанской «Кешлей», потом приехали в Нижний. Может, даже и хорошо, что там уступили, поскольку неудачный старт нас отрезвил. На фоне еврокубкового старта нам не хватило мотивации. Хотя потом смотрели цифры — они говорили, что мы не должны были проигрывать. В худшем случае статистика была ничейная. Но агрессии нам не хватило — это сто процентов.

Наш основной принцип — готовимся к ближайшему матчу, слишком далеко не заглядываем. Естественно, стратегические планы были и есть. Задача, которую нам озвучивало руководство, — выступить не хуже, чем в минувшем сезоне. Но самый важный матч — следующий!