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Мостовой — о переходе Жиркова в «Химки»: «Я тоже играл до 36 лет»

вчера, 17:25

Экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал переход защитника Юрия Жиркова в «Химки»:

Мастерство, уровень и опыт всегда могут помочь. Жирков — профессиональный парень, никакой помехи не будет. Я тоже играл до 36 лет, мог ещё спокойно играть 2-3 года. Всегда удивлялся, когда кто-то говорил, что устал в 29-30 лет. У Юры техника всегда была. Физическая форма у каждого рассчитана индивидуально.

Сейчас Жирков мне напоминает левого защитника «Валенсии» — Карбони, он тоже до 41 года, что ли, играл. Мы ему всегда тоже удивлялись: сухой, поджаристый. Задача «Химок» — сохранить прописку в РПЛ. Опыт Юры поможет.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 18:51
И ягоды в ягодицах!)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:17
Сомнения в возможностях Юрия есть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:50
А что то последний год жирков играл 15-20 мин за матч, а потом пешком ходил с языком на плече. Уходить надо во время, а его время прошло. Хотя как человек он отличный парень
протон
протон
вчера в 17:48
Жирков - наш Ибрагимович
kust07
kust07
вчера в 17:46
У Юрца есть ещё порох в пороховницах)
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:36
Жирков Юрий лучше Мостового , да и Титулов хоть отбавляй..
y4npegzjdp5y
y4npegzjdp5y
вчера в 17:25
Так оно и было
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