Мостовой — о переходе Жиркова в «Химки»: «Я тоже играл до 36 лет»

Экс-футболист прокомментировал переход защитника в «Химки»:

Мастерство, уровень и опыт всегда могут помочь. Жирков — профессиональный парень, никакой помехи не будет. Я тоже играл до 36 лет, мог ещё спокойно играть 2-3 года. Всегда удивлялся, когда кто-то говорил, что устал в 29-30 лет. У Юры техника всегда была. Физическая форма у каждого рассчитана индивидуально.