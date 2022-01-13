Червиченко: «Жирков точно не испортит картины в „Химках“»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход защитника в «Химки»:

Недавно нарвался на статистику и увидел, что Златан Ибрагимович играет в 40 лет, в Италии и Испании тоже есть достаточно много игроков этого возраста. Жирков в «Химках» — это нормально, Юрий ещё не такое ископаемое. Пока у человека есть желание, то почему нет? Он должен играть. Судя по интервью, ему и деньги не главное.

«Химки» собирают всех стариков российского футбола? Ничего страшного. Старики могут обыгрывать молодых и дерзких за счёт своего класса. Жирков точно не испортит картины в «Химках».