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Червиченко: «Жирков точно не испортит картины в „Химках“»

вчера, 18:06

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход защитника Юрия Жиркова в «Химки»:

Недавно нарвался на статистику и увидел, что Златан Ибрагимович играет в 40 лет, в Италии и Испании тоже есть достаточно много игроков этого возраста. Жирков в «Химках» — это нормально, Юрий ещё не такое ископаемое. Пока у человека есть желание, то почему нет? Он должен играть. Судя по интервью, ему и деньги не главное.

«Химки» собирают всех стариков российского футбола? Ничего страшного. Старики могут обыгрывать молодых и дерзких за счёт своего класса. Жирков точно не испортит картины в «Химках».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:29
Ни вижу в рпл на настоящий момент футбола, который на голову выше футбола в который играет Жирков. к тому же бывший игрок Челси
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:51
Согласен что не испортит, скорее наоборот
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:09
«Химки» собирают всех стариков российского футбола?
И алкоголиков))) Коко не хватает...
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:07
На тайм Юры должно хватать
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