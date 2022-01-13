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Нигматуллин: «„Спартаку“ нужны более серьёзные трансферы»

вчера, 16:50

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил работу московского клуба на трансферном рынке в январе.

Нужно сказать, что в последнее время «Спартак» не отличался серьезными приобретениями. Не было проработанных и качественных покупок. Трансферы всегда должны быть продуманными и нацелены на усиление команды. Конечно, в отдаленной перспективе Хлусевич может проявить себя. Интересный и перспективный, как, впрочем, и все те ребята, которые пришли.

Но на мой взгляд, команде нужны были более серьезные покупки. Непонятно, чем мотивированы такие трансферы, допускаю, что владелец не желает вкладывать огромные средства сейчас в команду. Плюс селекция допускала ошибки. В общем, новый год «Спартак» снова начинает с непонятных перспектив. Тренер тоже кот в мешке! Конечно, желаю всем новичкам удачи и проявить себя в «Спартаке».

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:52
Время покажет , кто , че , зачем и почему...)
drug01
drug01
вчера в 17:44
А денег жалко
kasyak7
kasyak7
вчера в 17:43
Его слова да богу в уши,но Федун есть Федун.Это жадина
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:39
Да ладно, они самого Свинова купили, Хлусевича! А ямайский бегун вообще самый быстрый.
qqpa4uakpwpu
qqpa4uakpwpu
вчера в 17:27
Тут он прав
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:04
Лене с Алекперовым это не надо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:56
Им уже поивычно...
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