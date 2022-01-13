Нигматуллин: «„Спартаку“ нужны более серьёзные трансферы»

Бывший голкипер «Спартака» оценил работу московского клуба на трансферном рынке в январе.

Нужно сказать, что в последнее время «Спартак» не отличался серьезными приобретениями. Не было проработанных и качественных покупок. Трансферы всегда должны быть продуманными и нацелены на усиление команды. Конечно, в отдаленной перспективе Хлусевич может проявить себя. Интересный и перспективный, как, впрочем, и все те ребята, которые пришли.

Но на мой взгляд, команде нужны были более серьезные покупки. Непонятно, чем мотивированы такие трансферы, допускаю, что владелец не желает вкладывать огромные средства сейчас в команду. Плюс селекция допускала ошибки. В общем, новый год «Спартак» снова начинает с непонятных перспектив. Тренер тоже кот в мешке! Конечно, желаю всем новичкам удачи и проявить себя в «Спартаке».