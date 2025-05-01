«Ванкувер Уайткепс» обыграл «Интер Майами» в 1/2 финала Кубка чемпионов

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вчера, 08:11

«Интер Майами» уступил «Ванкувер Уайткепс» в ответном полуфинальном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1:3, общий счет 1:5).

Жорди Альба вывел хозяев поля вперед на 9-й минуте, Брайан Уайт на 51-й сравнял счет, Педро Вите на 53-й обеспечил гостям преимущество, а на 71-й забил Себастьян Беральтер.

Нападающий команды из Флориды Лионель Месси отыграл весь поединок.