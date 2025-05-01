«Ванкувер Уайткепс» обыграл «Интер Майами» в 1/2 финала Кубка чемпионов

«Интер Майами» уступил «Ванкувер Уайткепс» в ответном полуфинальном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1:3, общий счет 1:5).
Жорди Альба вывел хозяев поля вперед на 9-й минуте, Брайан Уайт на 51-й сравнял счет, Педро Вите на 53-й обеспечил гостям преимущество, а на 71-й забил Себастьян Беральтер.
Нападающий команды из Флориды Лионель Месси отыграл весь поединок.
В финале турнира «Ванкувер Уайткепс» сыграет с победителем противостояния «Крус Асуль» — «Тигрес УАНЛ» (счет 1:1 в первом матче).
Интересно было бы посмотреть игру что-то вида "друзья Месси" vs "друзья Роналду".
Интересно было бы посмотреть игру что-то вида "друзья Месси" vs "друзья Роналду".
Хейтеры увидят в вылете Месси провал, а я вижу достижение. Майами никогда не играл в ЛЧ до Месси, а с ним до полуфинала дошли. Неплохо для клуба, которому нет еще 10 лет.
Хейтеры увидят в вылете Месси провал, а я вижу достижение. Майами никогда не играл в ЛЧ до Месси, а с ним до полуфинала дошли. Неплохо для клуба, которому нет еще 10 лет.