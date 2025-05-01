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«Ванкувер Уайткепс» обыграл «Интер Майами» в 1/2 финала Кубка чемпионов

вчера, 08:11
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами1 : 3Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер УайткепсМатч завершен

«Интер Майами» уступил «Ванкувер Уайткепс» в ответном полуфинальном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1:3, общий счет 1:5).

Жорди Альба вывел хозяев поля вперед на 9-й минуте, Брайан Уайт на 51-й сравнял счет, Педро Вите на 53-й обеспечил гостям преимущество, а на 71-й забил Себастьян Беральтер.

Нападающий команды из Флориды Лионель Месси отыграл весь поединок.

В финале турнира «Ванкувер Уайткепс» сыграет с победителем противостояния «Крус Асуль» — «Тигрес УАНЛ» (счет 1:1 в первом матче).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт outlookindia.com
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Все комментарии
Per4ick
Per4ick ответ амурец (раскрыть)
вчера в 15:26
так они Лос Анджелес прошли именно из за судьи. При втором голе Месси фолит два раза в атаке толкая соперника в спину и это в присутствии ВАРа и судьи который стоит рядом и все прекрасно видит. он так и ЧМ "выиграл" с 5 пенальти и хамским поведением за которое аргов так никто и не наказал и не выписал по красной карточке на катарском турнире имени инфантино
амурец
амурец
вчера в 13:47
Ну понятно команда за которую играет Месси может выиграть только при помощи судей, так как Месси король бесполезности
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 11:59
А "Майами" с Лео Месси так надеялись в этом году завоевать приз. Удар в солнечное сплетение, иначе не скажешь.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 11:35, ред.
Конечно успех, это бесспорно!
Но и состав у Майами один из лучших в млс 👌🏽 Хотя бы звездные проф.игроки есть в команде, которые знают, что такое настоящий футбол.
А так, я просто угараю на легке с того, как вчера хейтили португала этого, а сегодня их любимчик аргентинец тоже вылетел 😁 ну это реально же смешно подучилось
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 11:01
Братья по "несчастью".. 🤭
Agamaga005
Agamaga005 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 10:16
Я не смотрю их матчи, но Месси не проиграл 8 финалов подряд, а с новым клубом дошёл до полуфинала.
В истории молодого клуба это успех.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:52
Это было ожидаемо. В Америке еще действует правило выездного гола, так что при пропущенном голе Майами нужно было бы забивать 4 гола, а это нереально. С такой дырявой защитой пропущенный гол был вопросом времени, а они умудрились пропустить 2 гола за 3 минуты.

Хейтеры увидят в вылете Месси провал, а я вижу достижение. Майами никогда не играл в ЛЧ до Месси, а с ним до полуфинала дошли. Неплохо для клуба, которому нет еще 10 лет.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:31
Месси и Роналду де-факто завершили карьеру, перейдя в клубы СА и США соответственно. Один просто наслаждается жизнью, другой пытается ещё оставить след в истории количеством, коли качеством не получилось.
Интересно было бы посмотреть игру что-то вида "друзья Месси" vs "друзья Роналду".
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 08:39
Досмеялись вчера фанаты аргентинца?😁 Столько стебали португальца из-за вылета, теперь тоже смешно?🙃
112910415
112910415
вчера в 08:33
оба великих выбыли синхронно ...
протон
протон
вчера в 08:28
Capral с заслуженной победой. Эта была славная охота в КП
протон
протон
вчера в 08:28
Здорова, Друг 01. Самая легкая победа в КП. без особого труда. Мой совет тебе дружище. создаешь три аккаунта, под конец месяца попадаешь в блок Лучший комментарий, что бы с запасом вступить в бой. играешь на точный счет и победа в кармане. в течении месяца занимаешься своими делами, особо не напрягаясь. Вот и всё тактика оправдана, чем больше аккаунтов, тем лучше конечно. Помню ты интересовался по какой тактике лучше поиграть в КП.
Futurista
Futurista
вчера в 08:24, ред.
"Лионель Месси отыграл весь поединок"....бессмысленно и беспощадно)...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 08:20
2 легенды покинули свои турниры на стадии 1/2 финала
35pmqwe9vkfy
35pmqwe9vkfy
вчера в 08:20
Отправили гнома курить по холодку
Гость
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