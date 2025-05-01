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Сильянов поделился воспоминаниями о периоде карьеры в «Ростове»

вчера, 10:45

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов ответил на вопрос о периоде в «Ростове». Футболист находился в составе южан на правах аренды с января 2022-го по июнь 2023 года.

Я перешёл туда, когда мы были на сборах. Просто переехал из одного отеля в другой. Жил сначала один. Повезло, что ребята в «Ростове» хорошие были, поддержали. Тренер тоже, тогда работал Заур Тедеев.

Поначалу было тяжело, особенно в первые дни. Притирался. Долго грызли бытовые проблемы. Например, сомневался перевозить или нет вещи. После того как сборы прошли, приехал в Ростов-на-Дону. Город великолепный оказался. Всё было близко. Снял квартиру, до тренировки минут 10 было ехать всего. До мест, где можно поесть, минут 5. А там ещё и вкусно везде. Из-за небольших расстояний, а не как по пробкам в Москве, появлялось больше свободного времени. Это здорово.

Потом пришёл Валерий Карпин, начался футбол через пасик, это всем было по душе. И человек он хороший, много общался со мной, подсказывал, помогал.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:52, ред.
У Сельянова Стокгольмский синдром от Карпина так и не прошёл, всё ещё считает абьюзера хорошим человеком. Мазохист Саша может?
nv3t99w3smw7
nv3t99w3smw7
вчера в 10:47
Не свалил бы, шёл бы сейчас за кубком дальше
Гость
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