Сильянов поделился воспоминаниями о периоде карьеры в «Ростове»

Защитник «Локомотива» ответил на вопрос о периоде в «Ростове». Футболист находился в составе южан на правах аренды с января 2022-го по июнь 2023 года.

Я перешёл туда, когда мы были на сборах. Просто переехал из одного отеля в другой. Жил сначала один. Повезло, что ребята в «Ростове» хорошие были, поддержали. Тренер тоже, тогда работал Заур Тедеев.

Поначалу было тяжело, особенно в первые дни. Притирался. Долго грызли бытовые проблемы. Например, сомневался перевозить или нет вещи. После того как сборы прошли, приехал в Ростов-на-Дону. Город великолепный оказался. Всё было близко. Снял квартиру, до тренировки минут 10 было ехать всего. До мест, где можно поесть, минут 5. А там ещё и вкусно везде. Из-за небольших расстояний, а не как по пробкам в Москве, появлялось больше свободного времени. Это здорово.

Потом пришёл Валерий Карпин, начался футбол через пасик, это всем было по душе. И человек он хороший, много общался со мной, подсказывал, помогал.