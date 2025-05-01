Клуб российского вратаря – сенсация еврокубков. Побеждают за полярным кругом и хранят секреты

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сегодня, 09:26

Сегодня Хайкин сыграет в Лондоне.

Важно не испортить сказку против «Тоттенхэма»

«Шпоры» – идеальный соперник для сенсации сезона. Учитывая неудачливость команды Постекоглу, любой результат будет иметь трагикомичный подтекст. «Будё-Глимт» уже сенсация Лиги Европы. Норвежский клуб, который играет за полярным кругом, в домашних матчах бил сильных соперников. Обыграли «Порту», «Бешикташ», «Твенте», «Олимпиакос» и «Лацио». С римлянами расправились 2:0. После матча гости жаловались на искусственный газон. В городе, где есть полярные день и ночь, иначе не будет – на стадионе часто убирают снег.

Никита Хайкин выбрал для работы необычное место. Но ответный матч в Норвегии, а сегодня играть в Лондоне. У Хайкина был неудачный опыт в Англии, не заиграл за клуб «Бристоль Сити». Теперь в полуфинале Лиги Европы надо остановить Соланке и Кулусевски. «Тоттенхэм» влетел 1:5 в чемпионском матче «Ливерпуля». Теперь попробуют создать правильный домашний задел накануне перелета за полярный круг. Стадион «Будё-Глимт» в семидесяти километрах севернее отметки. Но в более теплых краях упрямые норвежцы тоже сражаются до конца.

Хотя у команды Хайкина немало гостевых поражений в Лиге Европы, всегда вовремя останавливались. Находили важные выездные голы. Выиграли у «Лацио» серию пенальти. Никита взял удар форварда Кастельяноса. Впервые в истории мужской норвежский клуб в полуфинале еврокубка. И всегда хочется большего. Если «Будё-Глимту» хватит сил, чтобы остановить «Тоттенхэм», то вся Европа будет аплодировать скромной команде, которая играет в живой футбол. Они не трусливые, а закрываются только во имя сенсационных результатов в Лиге Европы.

«Будё-Глимт» – символ самого северного региона

Норвегия – страна умных людей. Нефтяные деньги откладывали в специальный фонд. Суверенные запасы Норвегии только в прошлом году увеличились на 213 миллиардов евро. Будут существенные потери, поскольку точно покупали некогда ценные активы в США . Зато норвежцы сидят на подушке из 1,6 триллионов евро. Понятно, что в стране хватает денег на развитие спортивной инфраструктуры. Дети имеют доступ к футбольным школам. Результат – Холанд, Эдегор и компания влюбились в футбол. И передают свою страсть школьникам.

Норвежские девушки давно круто играют в футбол. Парни только вспоминают времена Сульшера. Помогает уровень организации процессов. В «Будё-Глимт» невероятно толковая команда, поскольку четко продумана работа в клубе на всех уровнях. Конечно, за полярным кругом нет условий, как у «Барселоны». Зато норвежцы живут, а не выживают. «Будё-Глимт» тренера Кнутсена играет современно. Короткие передачи, грамотные открывания за спину, техничные удары. С победами в Лиге Европы пришла уверенность. Не ПСЖ , но заняли нишу.

Перевоплощение «Будё-Глимта» напоминает смену подхода в ЦСКА этой зимой. Новая модель даже без трансферов может оживить игру. Норвежцы стали выше прессинговать. Не разучились контратаковать, а давление стало южноамериканским. Пошли первые чемпионства в Норвегии. Футболистов «Будё-Глимт» готовили словно спецназовцев. Физически они стали намного лучше внутренних соперников, хотя раньше играли куда слабее. А теперь маленький клуб – символ региона страны, где к северянам часто относились предвзято.

«Будё-Глимт» выделяет психологическая готовность

Будё – типичный маленький портовый городок на 50 000 людей, если застать его в теплую пору года. Лодочки, катера. Рядом была авиабаза НАТО , пока самолеты не переместили в другое место. Идеальный пейзаж для съемок классического скандинавского сериала о маньяке. Тёмно-красные домишки рыбаков. Небольшие яхты богатых пенсионеров, которые отправляются сюда за дружбой с океаном. Чисто, аккуратно и очень сильный ветер. Плохие условия для жизни. И прекрасные, чтобы закалить характер футболистов и создать бойцов.

При этом в Заполярье легко поймать депрессию. Многие футболисты команды, когда «Будё-Глимт» был середняком, подумывали завязать с игрой. Устали от неудач. Но затем тренер нашел человека, который изменил коллектив. Бывший военный летчик Бьорн Маннсверк получил диплом психолога. Оказалось, что пилот и ветеран войны умеет настраивать людей. Тренер Кнутсен предложил бывшему асу работу и получил совсем другой коллектив. Угрюмые северные норвежцы – в заявке хватает жителей региона, поняли былую ключевую ошибку.

Когда «Будё-Глимт» был аутсайдером чемпионата Норвегии и вылетал из высшей лиги десяток лет тому назад, то слишком сильно думали о результате. Оказалось, что надо переживать за качество футбола. Как только скромный клуб из Заполярья начал играть в стиле грандов, всё изменилось. У команды Хайкина 4 чемпионства за 5 сезонов. Мало пропускают, много забивают. Понятно, что впереди у клуба сложные времена. Успехов добились с одной группой игроков без крутых трансферов. Зато это по-настоящему семейная и успешная команда.

После этого сезона важно попасть в Лигу чемпионов

Скауты не верят, что звезды «Будё-Глимт» заиграют в серьезных клубах. Уже хватало ошибок. Парни возвращались за полярный круг. В команде особая атмосфера. Уникальный проект тяжело будет повторить. У «Будё-Глимт» появились деньги из-за премиальных УЕФА , но на трансферах они много не заработают. Датчанин Гронбек не заиграл в «Ренне» и отправился в «Саутгемптон», где сидит в запасе. Ботхейм не стал звездой «Краснодара», теперь Эрик в «Мальме». Даже форвард Бонифац после успеха в «Байере» едва не уехал в Саудовскую Аравию.

Речь об особом клубе, который держится на единстве. И на силе тренера. Как только Кьетиль Кнутсен решит, что пора уйти, то вместе с ним уйдет яркая эпоха в истории северного футбола. Но после полуфинала Лиги Европы важно попасть в главный европейский турнир. Учитывая характер и особенность домашних матчей – игра на искусственном газоне заставляет грандов ошибаться, в новом формате Лиги чемпионов команда Хайкина может зацепиться за плей-офф. Надо растянуть удовольствие и смириться с тем, что остаются аутсайдерами.

Честно говоря, сложно поверить, что «Тоттенхэм» повторит ошибки «Олимпиакоса» и «Лацио». Слишком часто соперники Хайкина останавливались в шаге от прохода дальше. «Тоттенхэму» очень нужен еврокубковый финал, как и «Манчестер Юнайтед» в бою против «Атлетика». Однако глупо недооценивать замечательных норвежцев. Если не допустят разгром в Лондоне, то даже минимальное поражение не украдет у них надежду. И даже если в сказе сегодня напишут последние строки, «Будё-Глимт» в истории Лиги Европы. Заслужили уважение.