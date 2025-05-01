«Лидс» претендует на Лонгстаффа

Хавбек «Ньюкасла» Шон Лонгстафф попал в сферу интересов «Лидса».
«Павлины» хотят укрепить состав для участия в следующем сезоне АПЛ, в Лонгстаффе клуб видит подходящего игрока.
«Эвертон» также следит за выступлениями футболиста.
Хавбек «Ньюкасла» Шон Лонгстафф попал в сферу интересов «Лидса».
«Павлины» хотят укрепить состав для участия в следующем сезоне АПЛ, в Лонгстаффе клуб видит подходящего игрока.
«Эвертон» также следит за выступлениями футболиста.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1406063/longstaff-shon-lids 01.05.2025
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1406063/longstaff-shon-lids 01.05.2025