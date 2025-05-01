Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Лидс» претендует на Лонгстаффа

вчера, 13:16

Хавбек «Ньюкасла» Шон Лонгстафф попал в сферу интересов «Лидса».

«Павлины» хотят укрепить состав для участия в следующем сезоне АПЛ, в Лонгстаффе клуб видит подходящего игрока.

«Эвертон» также следит за выступлениями футболиста.

Подписывайся в ВК
Все новости
Агент Головина: «В „Спартак“ он не перейдёт, может, в „Зенит“ или ЦСКА»
Вчера, 12:19
Слухи«Байер» может подписать полузащитника «Ливерпуля»
Вчера, 11:01
Слухи«Челси» — главный претендент на трансфер молодого полузащитника «Лорьяна»
Вчера, 10:55
Аморим отреагировал на слухи о возможном переходе Дьёкереша в МЮ
Вчера, 10:44
Слухи«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Джонатана Та
30 апреля
СлухиВлахович точно покинет «Ювентус» этим летом
30 апреля
Все комментарии
w2fq8rnyjyw2
w2fq8rnyjyw2 ответ hdwshynpe38y (раскрыть)
вчера в 15:24
Спасибо, исправили.
hdwshynpe38y
hdwshynpe38y
вчера в 15:15
следит за выступлениями футболистами
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1406063/longstaff-shon-lids 01.05.2025
y7syh5v8j5q8
y7syh5v8j5q8
вчера в 13:39
Под АПЛ надо усиливаться
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 