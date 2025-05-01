У Ямаля легендарный футбольный дебют. Повторил бесценный опыт Пеле, Роналдо и Мбаппе

Тинейджер впечатлил коллег и зрителей.
Ламин Ямаль
Вчера Ямаль принимал гениальные решения. Забил «Интеру», был близок к дублю. Думфрис тоже выдал великолепный матч – 2 гола и 1 ассист, но латералю не 17 лет. В возрасте Ямаля у Месси было 9 игр за «Барселону», а у Роналду 19 поединков за «Спортинг». У Ямаля 100 матчей за клуб и великолепная статистика. Единственное опасение – слишком хорош. На каждого Пеле в этой истории есть свой Оуэн. Стабильность важнее дебюта. Впрочем, Ямаль после шикарного старта карьеры точно среди главных футболистов мира. Желаем ему крепкого здоровья и мудрого окружения. Ямаль может вырасти в легенду.
Пеле
Дебютировал в 15 лет за «Сантос». В шестнадцать забил сборной Аргентины. Бразилия жаждала реванша за унижение на домашнем ЧМ-1950, когда присвоили победу над Уругваем до финала и проиграли в итоге. Пеле подарил золотую Нику отцу, как обещал. Выиграл в Швеции первый для Бразилии кубок мира. Уровень сопротивления «Сантосу» в те годы не был таким диким, как сейчас «Барселоне» с Ямалем. Однако тинейджер Пеле сильно выделялся. На первом чемпионате мира бразилец забил 6 мячей. В 17 лет стал самым молодым в истории победителем турнира. Рекорд Короля не побит до сих пор.
Диего Марадона
Дебютировал в 15 лет за «Архентинос Хуниорс». Когда Диего пришел в школу клуба, то его документы несколько раз проверяли. Не верили, что в 8 лет можно так играть в футбол. Коротышка впечатлил и рассчитывал сыграть на домашнем ЧМ-78. Марадона нанял импресарио и давал интервью только за деньги. Тренер сборной Менотти назвал Диего «дикарём» и исключил из заявки. Марадона устроил истерику, звонил тренеру и умолял передумать. Менотти отказался и выиграл тот чемпионат мира. Время Марадоны в сборной наступит позже. Но свидетели настаивают, что Диего сразу был великим.
Роналдо Назарио
Идеальный футболист-тинейджер. В 17 лет стал чемпионом мира, но сидел в запасе на ЧМ-94. Быстро уехал в Европу. В 21 год стал самым молодым обладателем «Золотого мяча». До этого забил много мячей и убедил всех, что Зубастик – икона стиля для «девяток». Крупный, сильный, быстрый, резкий, техничный и умный форвард откатывался в глубину поля. Связывал линии, тащил мяч в слаломах. У Роналдо был сильный удар. Классически обыгрывал голкиперов. Назарио соединил все козыри великих бразильских футболистов атаки, оставаясь неповторимым игроком в футболке ПСВ и «Барселоны».
Рауль Гонсалес
Форвард забил 49 голов только в чемпионате Испании до наступления двадцатилетия. Редко кому в истории топ-5 удавалось сыграть лучше. Гонсалес Бланко – выходец из семьи фанатов «Атлетико», стал легендой «Реала». Рауль сразу показал, что является уникальным нападающим. Непохожий на других. Из категории футболистов, которые вроде бы не умеют играть в футбол, а на самом деле понимают его тоньше остальных. Как немец Герд Мюллер. Но легенда «Баварии» расцвел на высоком уровне в чуть более зрелом возрасте. А Рауль быстро освоился в Лиге чемпионов и собрал коллекцию голов.
Йохан Кройф
Верим свидетелям, ведь сборная Нидерландов и «Аякс», когда Кройф только начинал, не были в центре внимания. Йохан сделал их великими. Технически атакующий хавбек был идеальным от природы, так что сразу посвятил время изучению тактики. Кройф придумал современный футбол вместе с тренерами той эпохи. В первых сезонах вышел на график по голу за игру, а потом уничтожил всех в Европе. «Аякс» выиграл три Кубка чемпионов, когда Кройф окреп. До этого Йохан был королем в чемпионате Нидерландов, где позже сиял юный Роналдо. Нет сомнений, что голландец был вундеркиндом.
Сеск Фабрегас
Хавбекам сложнее запомниться в юности. Форвардов выделяют первыми. Но если искать невероятно юного футболиста, который сыграл на мировом уровне до совершеннолетия, то это Сеск. В юности из школы «Барселоны» перешел в «Арсенал». Сразу руководил игрой «канониров» в АПЛ. Венгер доверял молодому хавбеку, а тот демонстрировал зрелый футбол. Фабрегас один из самых опытных тинейджеров в истории футбола. Сыграл неприлично много матчей. Сеск не стал величайшим испанским хавбеком всех времен, но стартовал ещё ярче, чем Хави с Иньестой. А теперь – талантливый тренер.
Майкл Оуэн и Джимми Гривз
Можно ещё вспомнить Данкана Эдвардса и Уэйна Руни. Первый погиб в авиакатастрофе с напарниками по МЮ. А Уэйн был крут, но уступал юным Оуэну и Гривзу по результативности. Майкл забивал по 23 гола в двух полных сезонах за «Ливерпуль». Запомнился одним из лучших голов в истории ЧМ против Аргентины. Оуэн выиграл «Золотой мяч» в более молодом возрасте, чем Месси. Алкоголик Гривз тоже играл здорово. Собрал 83 гола в трех первых сезонах с «Челси». Перешел отметку двадцатилетия – добавил 41 гол в 40 матчах. Джимми зря ушел в «Милан», а как тинейджер был великим.
Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон
Два будущих чемпиона мира начали очень рано. Икер сразу выиграл Лигу чемпионов с «Реалом». Потом выпал из основы, но заменил Сезара в финале против «Байера». Спас несколько раз и снова поднял над головой кубок чемпионов. Буффону Лига чемпионов так и не покорилась. Зато в воротах «Пармы» и сборной Италии Джанлуиджи ещё до двадцатилетия показал грани своего таланта. Выиграл с «Пармой» Кубок УЕФА. Не так круто, как дважды победить в Лиге чемпионов с «Реалом», но тоже впечатляет. Также важно, что у юниоров были крутые конкуренты в Испании и Италии.
Килиан Мбаппе
Мбаппе сейчас играет хуже, чем в юности за «Монако» и сборную Франции. Дело не только в голевой статистике. Тот юнец доминировал против намного более сильных и опытных соперников. Сейчас звезда «Реала» играет здорово, но не великолепно. Мбаппе в списке самых юных чемпионов мира. В 18 лет поднял над головой кубок мира. Был полезен Франции, классно сыграл против Аргентины с Месси. Тогда Килиан оставлял неизгладимое впечатление. Слева был более раскрепощенным, чем сейчас в центре атаки «Реала». Когда смущенно улыбался, а не кривился, то играл как инопланетянин.
Лионель Месси
Месси расцвет в более юном возрасте, чем Роналду. Общая статистика молодого Лионеля скромнее, чем у Ямаля. Зато в 19 лет у аргентинца был хет-трик «Реалу». Жаль, что пропустил финал Лиги чемпионов против «Арсенала» из-за травмы. Зато в плей-офф себя показал. Играл не так зрело, как Ямаль, но запоминался. Роналду понадобилось время под крылом у Фергюсона, чтобы стать голевой машиной. Месси тоже не сразу ставил рекорды, которые теперь бьет Рафинья, но считался вундеркиндом. Дебют уступает многим соседям в списке. Хотя все сразу понимали, что Лионель особенный игрок.
Желаю ему переписать все рекорды Месси за Барселону!
Желаю ему переписать все рекорды Месси за Барселону!
Кто сегодня больше достоин золотого мяча Рафинья или Ямаль, кончено определить сложно я бы дал бы каждому по одному.......посмотрим что будет в оставшихся матчах сезона.........
PS А кто то говорил что после Месси Барсу будет ждать затмение, но похоже солнышко снова засияло в каталонии, пускай мадрид завидует, ведь у них сейчас нету свои приличных выпусников........Мбаппе, Виннисиус и Беллингем иностранцы..... тоже самое у них было и до Роналду Модрич Кроос Бензема .........
Кто сегодня больше достоин золотого мяча Рафинья или Ямаль, кончено определить сложно я бы дал бы каждому по одному.......посмотрим что будет в оставшихся матчах сезона.........
PS А кто то говорил что после Месси Барсу будет ждать затмение, но похоже солнышко снова засияло в каталонии, пускай мадрид завидует, ведь у них сейчас нету свои приличных выпусников........Мбаппе, Виннисиус и Беллингем иностранцы..... тоже самое у них было и до Роналду Модрич Кроос Бензема .........