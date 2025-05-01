У Ямаля легендарный футбольный дебют. Повторил бесценный опыт Пеле, Роналдо и Мбаппе

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сегодня, 11:46

Тинейджер впечатлил коллег и зрителей.

Ламин Ямаль

Вчера Ямаль принимал гениальные решения. Забил «Интеру», был близок к дублю. Думфрис тоже выдал великолепный матч – 2 гола и 1 ассист, но латералю не 17 лет. В возрасте Ямаля у Месси было 9 игр за «Барселону», а у Роналду 19 поединков за «Спортинг». У Ямаля 100 матчей за клуб и великолепная статистика. Единственное опасение – слишком хорош. На каждого Пеле в этой истории есть свой Оуэн. Стабильность важнее дебюта. Впрочем, Ямаль после шикарного старта карьеры точно среди главных футболистов мира. Желаем ему крепкого здоровья и мудрого окружения. Ямаль может вырасти в легенду.

Пеле

Дебютировал в 15 лет за «Сантос». В шестнадцать забил сборной Аргентины. Бразилия жаждала реванша за унижение на домашнем ЧМ -1950, когда присвоили победу над Уругваем до финала и проиграли в итоге. Пеле подарил золотую Нику отцу, как обещал. Выиграл в Швеции первый для Бразилии кубок мира. Уровень сопротивления «Сантосу» в те годы не был таким диким, как сейчас «Барселоне» с Ямалем. Однако тинейджер Пеле сильно выделялся. На первом чемпионате мира бразилец забил 6 мячей. В 17 лет стал самым молодым в истории победителем турнира. Рекорд Короля не побит до сих пор.

Диего Марадона

Дебютировал в 15 лет за «Архентинос Хуниорс». Когда Диего пришел в школу клуба, то его документы несколько раз проверяли. Не верили, что в 8 лет можно так играть в футбол. Коротышка впечатлил и рассчитывал сыграть на домашнем ЧМ -78. Марадона нанял импресарио и давал интервью только за деньги. Тренер сборной Менотти назвал Диего «дикарём» и исключил из заявки. Марадона устроил истерику, звонил тренеру и умолял передумать. Менотти отказался и выиграл тот чемпионат мира. Время Марадоны в сборной наступит позже. Но свидетели настаивают, что Диего сразу был великим.

Роналдо Назарио

Идеальный футболист-тинейджер. В 17 лет стал чемпионом мира, но сидел в запасе на ЧМ -94. Быстро уехал в Европу. В 21 год стал самым молодым обладателем «Золотого мяча». До этого забил много мячей и убедил всех, что Зубастик – икона стиля для «девяток». Крупный, сильный, быстрый, резкий, техничный и умный форвард откатывался в глубину поля. Связывал линии, тащил мяч в слаломах. У Роналдо был сильный удар. Классически обыгрывал голкиперов. Назарио соединил все козыри великих бразильских футболистов атаки, оставаясь неповторимым игроком в футболке ПСВ и «Барселоны».

Рауль Гонсалес

Форвард забил 49 голов только в чемпионате Испании до наступления двадцатилетия. Редко кому в истории топ-5 удавалось сыграть лучше. Гонсалес Бланко – выходец из семьи фанатов «Атлетико», стал легендой «Реала». Рауль сразу показал, что является уникальным нападающим. Непохожий на других. Из категории футболистов, которые вроде бы не умеют играть в футбол, а на самом деле понимают его тоньше остальных. Как немец Герд Мюллер. Но легенда «Баварии» расцвел на высоком уровне в чуть более зрелом возрасте. А Рауль быстро освоился в Лиге чемпионов и собрал коллекцию голов.

Йохан Кройф

Верим свидетелям, ведь сборная Нидерландов и «Аякс», когда Кройф только начинал, не были в центре внимания. Йохан сделал их великими. Технически атакующий хавбек был идеальным от природы, так что сразу посвятил время изучению тактики. Кройф придумал современный футбол вместе с тренерами той эпохи. В первых сезонах вышел на график по голу за игру, а потом уничтожил всех в Европе. «Аякс» выиграл три Кубка чемпионов, когда Кройф окреп. До этого Йохан был королем в чемпионате Нидерландов, где позже сиял юный Роналдо. Нет сомнений, что голландец был вундеркиндом.

Сеск Фабрегас

Хавбекам сложнее запомниться в юности. Форвардов выделяют первыми. Но если искать невероятно юного футболиста, который сыграл на мировом уровне до совершеннолетия, то это Сеск. В юности из школы «Барселоны» перешел в «Арсенал». Сразу руководил игрой «канониров» в АПЛ . Венгер доверял молодому хавбеку, а тот демонстрировал зрелый футбол. Фабрегас один из самых опытных тинейджеров в истории футбола. Сыграл неприлично много матчей. Сеск не стал величайшим испанским хавбеком всех времен, но стартовал ещё ярче, чем Хави с Иньестой. А теперь – талантливый тренер.

Майкл Оуэн и Джимми Гривз

Можно ещё вспомнить Данкана Эдвардса и Уэйна Руни. Первый погиб в авиакатастрофе с напарниками по МЮ . А Уэйн был крут, но уступал юным Оуэну и Гривзу по результативности. Майкл забивал по 23 гола в двух полных сезонах за «Ливерпуль». Запомнился одним из лучших голов в истории ЧМ против Аргентины. Оуэн выиграл «Золотой мяч» в более молодом возрасте, чем Месси. Алкоголик Гривз тоже играл здорово. Собрал 83 гола в трех первых сезонах с «Челси». Перешел отметку двадцатилетия – добавил 41 гол в 40 матчах. Джимми зря ушел в «Милан», а как тинейджер был великим.

Икер Касильяс и Джанлуиджи Буффон

Два будущих чемпиона мира начали очень рано. Икер сразу выиграл Лигу чемпионов с «Реалом». Потом выпал из основы, но заменил Сезара в финале против «Байера». Спас несколько раз и снова поднял над головой кубок чемпионов. Буффону Лига чемпионов так и не покорилась. Зато в воротах «Пармы» и сборной Италии Джанлуиджи ещё до двадцатилетия показал грани своего таланта. Выиграл с «Пармой» Кубок УЕФА . Не так круто, как дважды победить в Лиге чемпионов с «Реалом», но тоже впечатляет. Также важно, что у юниоров были крутые конкуренты в Испании и Италии.

Килиан Мбаппе

Мбаппе сейчас играет хуже, чем в юности за «Монако» и сборную Франции. Дело не только в голевой статистике. Тот юнец доминировал против намного более сильных и опытных соперников. Сейчас звезда «Реала» играет здорово, но не великолепно. Мбаппе в списке самых юных чемпионов мира. В 18 лет поднял над головой кубок мира. Был полезен Франции, классно сыграл против Аргентины с Месси. Тогда Килиан оставлял неизгладимое впечатление. Слева был более раскрепощенным, чем сейчас в центре атаки «Реала». Когда смущенно улыбался, а не кривился, то играл как инопланетянин.

Лионель Месси

Месси расцвет в более юном возрасте, чем Роналду. Общая статистика молодого Лионеля скромнее, чем у Ямаля. Зато в 19 лет у аргентинца был хет-трик «Реалу». Жаль, что пропустил финал Лиги чемпионов против «Арсенала» из-за травмы. Зато в плей-офф себя показал. Играл не так зрело, как Ямаль, но запоминался. Роналду понадобилось время под крылом у Фергюсона, чтобы стать голевой машиной. Месси тоже не сразу ставил рекорды, которые теперь бьет Рафинья, но считался вундеркиндом. Дебют уступает многим соседям в списке. Хотя все сразу понимали, что Лионель особенный игрок.