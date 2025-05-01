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Тюкавин о кумирах: «Криштиану Роналду и Александр Кокорин»

вчера, 10:36

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о любимых футболистах.

Я уже много раз говорил, что мои кумиры — это Криштиану Роналду и Саша Кокорин, я прямо очень внимательно следил за каждой публикацией о них, за каждой фоткой. Просто вот нравились оба — и все. За Криштиану сейчас уже не так слежу, потому что он уехал в «Аль-Наср» заканчивать карьеру, как-то не особо интересно. А Кокора, можно сказать, только начал, так что за его выступлениями продолжаю наблюдать.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:30
Это ты про кого?
Сп62
Сп62 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 12:17
Ответ прост. Все стараются попасть в струю.
Сп62
Сп62
вчера в 12:15
Ещё недавно Артём Дзюба был самым невостребованным игроком в стране, а сейчас уже кумир. Как же легко все переобуваются?!
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 12:13
Почему бы и не поверить футболисту. В свои лучшие годы Кокорин играл действительно на высоком уровне, и многие если не восхищались, то признавали его лучшим нападающим РПЛ. Кстати, и я так считал.
Насмешки над Тюкавиным беспочвенны.
Capral
Capral
вчера в 12:11
Вспоминаю интервью В.Колотова, после победного сезона-77!!! Умнейшее интервью, умнейшего человека!!!
Интервью Юрки Гаврилова, после победы на Спартакиаде народов СССР- интеллектуал в чистом виде!!! Интервью Пятницкого в 1995- скромность и образованность в одном лице!!! Интервью Д.Кипиани, после победы в кубке СССР -76, незабываемый грузинский акцент и искромётный юмор!!!
А сейчас, просто нехорошо делается, от комментариев нынешних спортсменов. Куда мир катится...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:05
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:57
Как футболист начинает говорить, так сразу уши вянут.
Почитав Тюку мелькнула мысль и гордость за себя любимого, - приятно осознавать, что ты не самый глупый в этом мире...)
Capral
Capral
вчера в 11:42
Нет, Яша, его тоже иногда вспоминают- при продаже тумбочки с клопами , или дележки, после продажи сопливого платка...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:23
Все уважают Рона и его вклад, а вот мало кто вспомнит аргентица
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:11
Ну он же не о человеческих качествах говорит, а только об игроцких))). С Кокориным, он конечно погорячился.
А что, Месси- идеальный? Тоже с гнильцой, да ещё с какой...
Capral
Capral
вчера в 11:06
Сравнение с Кокориным конечно глупейшее, что лишний раз подтверждает мои не безосновательные опасения в плане интеллекта Тюкавина. Ну а равнение на Рона, конечно делает парню Честь и вполне объяснимо, ведь Тюкавин, по манере игры, тоже- чистый позиционщик. Понятно, что до Рончика ему никогда не допрыгнуть, но стремиться надо.
112910415
112910415
вчера в 10:47
ну, сердцу не прикажешь !
протон
протон
вчера в 10:44
Он там травму головы получил что ли? Кокорин и кумир - это вещи несовместимые, разве только научиться, как много зарабатывать, ничего не делая
Как бы не взял в пример стульями головы бить
shlomo
shlomo
вчера в 10:42
Да уж ... выдал Костя так выдал... особенно про Кокошу....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:41
Не на тех стоит равняться....
Один высокомерный эгоистичный нарцисс, а другой дебошир и пьянь)
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