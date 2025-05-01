Тюкавин о кумирах: «Криштиану Роналду и Александр Кокорин»

Нападающий «Динамо» ответил на вопрос о любимых футболистах.

Я уже много раз говорил, что мои кумиры — это Криштиану Роналду и Саша Кокорин, я прямо очень внимательно следил за каждой публикацией о них, за каждой фоткой. Просто вот нравились оба — и все. За Криштиану сейчас уже не так слежу, потому что он уехал в «Аль-Наср» заканчивать карьеру, как-то не особо интересно. А Кокора, можно сказать, только начал, так что за его выступлениями продолжаю наблюдать.