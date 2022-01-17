В «Интере» отреагировали на слухи об интересе к Дибале

Директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о том, что миланский клуб интересуется нападающим «Ювентуса» .

Всякий раз, когда игрок калибра Дибалы подходит к завершению своего контракта, вполне естественно, что он будет связан с тем или иным клубом. Однако у нас в составе есть четыре нападающих, которыми мы очень довольны. Мы не заинтересованы в подписании игроков на эту позицию.

Подписание Дибалы было бы мечтой для многих клубов, и мы следим за развитием рынка, но на данный момент мы довольны тем, что имеем, и хотим проявить уважение к нападающим, которые уже так хорошо играют за «Интер».