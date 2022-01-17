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В «Интере» отреагировали на слухи об интересе к Дибале

сегодня, 00:15

Директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о том, что миланский клуб интересуется нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой.

Всякий раз, когда игрок калибра Дибалы подходит к завершению своего контракта, вполне естественно, что он будет связан с тем или иным клубом. Однако у нас в составе есть четыре нападающих, которыми мы очень довольны. Мы не заинтересованы в подписании игроков на эту позицию.

Подписание Дибалы было бы мечтой для многих клубов, и мы следим за развитием рынка, но на данный момент мы довольны тем, что имеем, и хотим проявить уважение к нападающим, которые уже так хорошо играют за «Интер».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:25
Есть ощущение, что Дибала никуда не уйдет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:14
Посмотрим куда он денется. Скорее всего останется до лето уж точно в Юве.
протон
протон
сегодня в 00:44
Я думаю Мароттыч не упустит возможно "уколоть" Аньелли и угнать Дибалу бесплатно. Нужен он им или нет. Но маловероятно, скорее всего. Скорее всего найдут компромисс и останется в клубе.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:34
Дибала просто тряпка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:17
Его любой мечтает подписать!
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