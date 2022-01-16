Спортдир «Боруссии» Дортмунд: «Мы не ставили ультиматум Холанду»

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд прокомментировал заявление нападающего о том, что руководство команды давит на него в принятии решения о будущем.

Меня удивило заявление Эрлинга. Я поговорю с ним, спрошу, почему он дает такое интервью после игры, в которой мы выиграли 5:1. Никакого давления на него мы не оказывали.

В какой-то момент я должен знать, какие игроки будут в нашей команде в следующем сезоне. Но мы не ставили ему ультиматум. Мы финансово не зависим от того, какую сумму получим за трансфер Холанда. Единственный способ удержать его — выигрывать титулы.