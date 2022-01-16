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Спортдир «Боруссии» Дортмунд: «Мы не ставили ультиматум Холанду»

вчера, 22:27

Спортивный директор «Боруссии» Дортмунд Себастьян Кель прокомментировал заявление нападающего Эрлинга Холанда о том, что руководство команды давит на него в принятии решения о будущем.

Меня удивило заявление Эрлинга. Я поговорю с ним, спрошу, почему он дает такое интервью после игры, в которой мы выиграли 5:1. Никакого давления на него мы не оказывали.

В какой-то момент я должен знать, какие игроки будут в нашей команде в следующем сезоне. Но мы не ставили ему ультиматум. Мы финансово не зависим от того, какую сумму получим за трансфер Холанда. Единственный способ удержать его — выигрывать титулы.

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Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 23:43
Значит Холанд сам себе придумал ультиматум.А вообще дыма без огня не бывает
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:29
Ну хоть способ удержания Холанда назвали верно, если денежный вопрос будет решен.
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:05
Холланд от клеветал руководство Дортмундцев.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:39
Холанд хороший футболист, но становится всё более капризным.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:36
Выиграть какой нибудь титул с Холандом не помешало.
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