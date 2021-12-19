Ещенко может завершить карьеру в январе

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко может завершить карьеру.
37-летний футболист раздумывает над своим будущим и может официально объявить о завершении карьеры уже к началу первых январских сборов московского клуба. Если Ещенко примет такое решение, ему будет предложена должность в структуре «Спартака».
Напомним, что в октябре карьеру завершил голкипер «красно-белых» Артем Ребров. Он стал техническим координатором «Спартака».
За слив Карреры, что ли? Других "заслуг" не просматривается совсем.
Много есть ярких имен в совсем еще даже свежей истории Спартака. Но носителям этих ярких имен почему-то не предлагают должностей в клубе.
Народная команда, паньмаишь? Или, всё-таки, карманный клубик бригады Салиховых?
За слив Карреры, что ли? Других "заслуг" не просматривается совсем.
Много есть ярких имен в совсем еще даже свежей истории Спартака. Но носителям этих ярких имен почему-то не предлагают должностей в клубе.
Народная команда, паньмаишь? Или, всё-таки, карманный клубик бригады Салиховых?