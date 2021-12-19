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Ещенко может завершить карьеру в январе

вчера, 10:52

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко может завершить карьеру.

37-летний футболист раздумывает над своим будущим и может официально объявить о завершении карьеры уже к началу первых январских сборов московского клуба. Если Ещенко примет такое решение, ему будет предложена должность в структуре «Спартака».

Напомним, что в октябре карьеру завершил голкипер «красно-белых» Артем Ребров. Он стал техническим координатором «Спартака».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:17
Перед ликвидацией Семака))
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:59
Ему и Юре Жиркову уже пора вешать бутсы на гвоздь.
memphis
memphis
вчера в 15:08
Просто Ваноли увидел его на скамейке и прогнал на Казанский вокзал ночевать.
Сп62
Сп62 ответ Дедуктор (раскрыть)
вчера в 14:24
Смешно читать. А за какие заслуги назначают Цорна, Олича, Березуцкого? Быть хорошим игроком не обязательно быть хорошим администратором или тренером. И, наоборот. Многие прекрасные организаторы не добивались выдающихся спортивных результатов.
berda2003
berda2003
вчера в 13:54
хорваты заберут техническим координатором...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:45
Давно пора!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:17
В Спартаке непонятны критерии успешной работы...

Можно вывести команду в одну восьмую и с треском вылететь... Правда "треск" тонет в солидных ( два с лишним ляма евриков) отступных....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:57
Если должность в структуре в Спартаке, то в качестве памятника Ленина сойдет. Андрей, с вытянутой рукой, указывающий светлый путь Спартаку.
Spartachok86
Spartachok86
вчера в 12:38
Уйдёт целая эпоха((
протон
протон
вчера в 12:27
А ведь мог бы на банке ещё пару лет на том же уровне попылить
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:25
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:18
Раз уж упомянули Реброва, надеюсь он помнит свои "корни" и при работе на административной должности:
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:04
Видимо, Ваноли дал понять Андрею, что на него не рассчитывает. Вряд ли 37 летний Ещенко получит ещё от кого-либо из РПЛ предложение. Слишком долго пребывает без игровой практики в солидном футбольном возрасте. И было бы логично объявить о завершении игровой карьеры, тем более если у него уже имеется вариант в структуре клуба. Пора начинать новую карьеру - карьеру работника клуба Спартак. Всё лучше, чем протирать штаны на лавке. Удачи Ещенко на новой должности!
1bear
1bear
вчера в 12:01
пора на административную работу
particular
particular
вчера в 11:45
За него уже подумали и даже надели розовые очки, что бы он порезче принимал решение :)
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 11:43
Уже пора
YVG
YVG
вчера в 11:41, ред.
Один из основных игроков спартака последнего десятилетия. Может помочь клубу в дальнейшем, как всегда помогал ему.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 11:41
Администраторов теперь как грязи
ОПС
ОПС
вчера в 11:41
Он и так уже давно не играет. Интересно, а какую должность ему придумают, ведь вакантных наверняка нет.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 11:39
Дадут спортзал Спартака,чтоб он следил за порядком и чистотой и все
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:39
Пора переходить на тренерскую работу.
Дедуктор
Дедуктор
вчера в 11:34, ред.
А вот, вопрос: за каки-таки заслуги Ребров уже получил, а Ещ получит сытную должность в клубе? Нешто, за личную преданность "... знает кому" бывых членов ОПГ "Ромашка"? Никаких личных заслуг у Еща с Ребровым перед клубом нет.
За слив Карреры, что ли? Других "заслуг" не просматривается совсем.
Много есть ярких имен в совсем еще даже свежей истории Спартака. Но носителям этих ярких имен почему-то не предлагают должностей в клубе.
Народная команда, паньмаишь? Или, всё-таки, карманный клубик бригады Салиховых?
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:25
Ванольная зачистка перед валидольной игрой?)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:17
Перевод Ещенко на админтстративную должность в "Спартаке" выглядит сейчас как обыденная формальность. На поле его уже давненько не видать.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:15
Бесполезная единица в команде.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:07
Ваноли начал зачистку
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:06
Разумное решение , давно пора
galem72
galem72
вчера в 11:01
Да он вроде уже давно её завершил. К чему этот официоз? ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:01
Да пусть играет, он ещё поможет спартаку.
drug01
drug01
вчера в 10:56
Видно пришла пора...
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