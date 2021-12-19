Ещенко может завершить карьеру в январе

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вчера, 10:52

Защитник «Спартака» может завершить карьеру.

37-летний футболист раздумывает над своим будущим и может официально объявить о завершении карьеры уже к началу первых январских сборов московского клуба. Если Ещенко примет такое решение, ему будет предложена должность в структуре «Спартака».

Напомним, что в октябре карьеру завершил голкипер «красно-белых» Артем Ребров. Он стал техническим координатором «Спартака».