Защитник «Саутгемптона» МакКуин завершил карьеру в 26 лет

26-летний защитник «Саутгемптона» Сэм МакКуин объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.
МакКуин не сумел восстановиться после разрыва крестообразных связок колена, полученного в октябре 2018 года в поединке Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас» во время аренды в «Мидлсбро».
Всего МакКуин сыграл в АПЛ в 20 матчах и отдал 1 результативную передачу.
PS вот так игроки которые хотят играть из-за травмы заканчивают карьеру игрока в 26 лет......а наши российские на мальдивах и ночных пабах ее заканчивают
PS вот так игроки которые хотят играть из-за травмы заканчивают карьеру игрока в 26 лет......а наши российские на мальдивах и ночных пабах ее заканчивают