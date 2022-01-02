Защитник «Саутгемптона» МакКуин завершил карьеру в 26 лет

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вчера, 14:43

26-летний защитник «Саутгемптона» объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

МакКуин не сумел восстановиться после разрыва крестообразных связок колена, полученного в октябре 2018 года в поединке Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас» во время аренды в «Мидлсбро».