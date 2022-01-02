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Защитник «Саутгемптона» МакКуин завершил карьеру в 26 лет

вчера, 14:43

26-летний защитник «Саутгемптона» Сэм МакКуин объявил о завершении профессиональной карьеры игрока.

МакКуин не сумел восстановиться после разрыва крестообразных связок колена, полученного в октябре 2018 года в поединке Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас» во время аренды в «Мидлсбро».

Всего МакКуин сыграл в АПЛ в 20 матчах и отдал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 17:56, ред.
потеряли еще одного воспитанника.........а ведь карьера другого воспитанника святых Люка Шоу в мю тоже была почти окончена, когда ему ногу сломали.....но восстановился отвоевал себе место в команде и в сборной......а вот Маккуину так не повезло....они в свое время с Шоу в одной молодежке играли и вместе с уорд проусом........да печально и так игроков нету еще и универсала потеряли.

PS вот так игроки которые хотят играть из-за травмы заканчивают карьеру игрока в 26 лет......а наши российские на мальдивах и ночных пабах ее заканчивают
протон
протон
вчера в 16:38
Здоровья и успехов в новой жизни!)
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:57, ред.
Может реализует себя на другом футбольном поприще.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:52
Да уж.... обидно что так получилось.... пусть повезет в другом!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:44
В один миг жизнь перевернулась.
marut
marut
вчера в 14:44
Печально.... удачи в дальнейшем...
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