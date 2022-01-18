Талалаев — о Фарке: «Удивительно, что Галицкий взял такого тренера»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мыслями о назначении Даниэля Фарке в «Краснодар».
Удивительно, что Галицкий взял такого тренера — ну, не ноунейма, но без серьезных титулов. Да, Фарке увеличил процент владения у «Норвича». Но два раза выходил из Чемпионшипа. Значит, минимум раз вылетел из АПЛ, а во второй его попросили из команды.
А можно ли играть с нынешними центральными защитниками «Краснодара» с высокой линией обороны? Так что я понимаю Ганчаренко и его штаб: отталкивался от сильных и слабых сторон.