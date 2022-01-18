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Талалаев — о Фарке: «Удивительно, что Галицкий взял такого тренера»

сегодня, 21:05

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мыслями о назначении Даниэля Фарке в «Краснодар».

Удивительно, что Галицкий взял такого тренера — ну, не ноунейма, но без серьезных титулов. Да, Фарке увеличил процент владения у «Норвича». Но два раза выходил из Чемпионшипа. Значит, минимум раз вылетел из АПЛ, а во второй его попросили из команды.

А можно ли играть с нынешними центральными защитниками «Краснодара» с высокой линией обороны? Так что я понимаю Ганчаренко и его штаб: отталкивался от сильных и слабых сторон.

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 22:48
Талалаев кстати хорошии тренер посмотрите как он преобразил Ахмат
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:00
Какой бред, если выиграл два раза чемпионшип это означает только то, что тренер стоящий
Главный судья
Главный судья
сегодня в 21:55
а что выиграл Балалаев?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:55
Причём тут Талалаев, не пойму... И вообще, на месте всех наших горе-специалистов, тренеров без титулов и любителей полоскать чужое бельё я бы ответил на все вопросы по Фарке: "Цыплят по осени считают. Закончится чемпионат, посмотрим на игру "Краснодара" и тогда будем делать выводы". Если, конечно, те, кого я перечислил, являются действительно специалистами, а не любителями чесать языком. Результат у таких, как г-н Талалаев, ноль целых ноль десятых, а самомнения хоть отбавляй.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:48
Заталалаил. Свои 5 копеек всунул, спец...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:43
Талалаев видимо тоже бы отказался возглавить Краснодар из-за того что никогда ничего не добивался !)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 21:21
Есть мнение, посмотрим
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:17
А до этого были сплошь именитые и успешные тренеры???
lotsman
lotsman
сегодня в 21:13
Пусть он сначала поработает, а потом будете давать оценки.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:07
Неэтично давать оценку своему коллеге, имея на руках действующий контракт.
beefs
beefs
сегодня в 21:06
великий тактик заговорил...
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