Талалаев — о Фарке: «Удивительно, что Галицкий взял такого тренера»

Главный тренер «Ахмата» поделился мыслями о назначении в «Краснодар».

Удивительно, что Галицкий взял такого тренера — ну, не ноунейма, но без серьезных титулов. Да, Фарке увеличил процент владения у «Норвича». Но два раза выходил из Чемпионшипа. Значит, минимум раз вылетел из АПЛ , а во второй его попросили из команды.

А можно ли играть с нынешними центральными защитниками «Краснодара» с высокой линией обороны? Так что я понимаю Ганчаренко и его штаб: отталкивался от сильных и слабых сторон.