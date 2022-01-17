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Бенитес: «Сейчас в футболе ждут немедленных результатов»

сегодня, 10:21

Испанский специалист Рафаэль Бенитес отреагировал на уход с поста главного тренера «Эвертона».

Знали, что легко не будет. С первого дня мой штаб и я работали с полной самоотдачей. У нас не было хороших результатов, но из-за финансовой ситуации и травм, с которыми мы столкнулись, все стало еще сложнее.

Сейчас в футболе ждут немедленных результатов... Думаю, мы бы стали играть лучше, если бы все наши игроки были бы в обойме.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас на протяжении этого времени. Желаю успехов «Эвертону».

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 11:35
А сколько ждать результат???
ОПС
ОПС
сегодня в 11:23
Так оно и есть.
1 984
1 984
сегодня в 10:50
Это так.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:38
Сейчас это точно
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 10:24
Это так.
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