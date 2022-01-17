Бенитес: «Сейчас в футболе ждут немедленных результатов»

Испанский специалист отреагировал на уход с поста главного тренера «Эвертона».

Знали, что легко не будет. С первого дня мой штаб и я работали с полной самоотдачей. У нас не было хороших результатов, но из-за финансовой ситуации и травм, с которыми мы столкнулись, все стало еще сложнее.

Сейчас в футболе ждут немедленных результатов... Думаю, мы бы стали играть лучше, если бы все наши игроки были бы в обойме.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал нас на протяжении этого времени. Желаю успехов «Эвертону».