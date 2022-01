«Эвертон» объявил об отставке Бенитеса

Пресс-служба «Эвертона» объявила об отставке главного тренера клуба .

Испанский специалист возглавлял «ирисок» с лета 2021 года. На данный момент «Эвертон» занимает 15-е место, имея в своём активе 19 очков. Вчера команда уступила «Норвичу» (1:2), который идёт на последней позиции в турнирной таблице.

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.